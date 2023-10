One Piece : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 1096 cette semaine ?

Le dernier chapitre présentait un bouleversant flashback, et les prochains chapitres continueront à lever le voile sur davantage de secrets. Cependant, il n’y aura pas de chapitre 1096 de One Piece cette semaine. Pourquoi ? Et quand sortira-t-il ?

Le manga One Piece est en ce moment en train de révéler les incidents qui ont mené le célèbre roi des pirates, Gol D Roger, à signer une alliance avec le héros de la Marine, Monkey D Garp. Les récents chapitres ont fait l’éclairage sur le passé de Kuma ainsi que le tournoi de God Valley il y a 38 ans. Le chapitre 1095 se termine avec l’introduction d’un nouveau personnage, Ginny, qui crée un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le prochain chapitre sera sûrement encore plus excitant puisque le manga continuera d’explorer les sombres secrets l’incident de God Valley. Pourtant, il faudra de la patience pour les fans impatients de le lire : on vous explique pourquoi il n’y aura pas de chapitre 1096 cette semaine.

Quand sortira le chapitre 1096 de One Piece ?

“One Piece va être en pause la semaine prochaine dans le numéro 47 du Weekly Shonen Jump. Le manga reviendra dans le numéro 48 comme prévu.”

Le chapitre 1096 de One Piece ne sera pas disponible le 22 octobre 2023 comme on aurait pu s’y attendre, mais bien le 29 octobre à 16h, sur Manga Plus. Il ne s’agit pas d’une pause du Shonen Jump, magazine en charge de la publication de l’oeuvre d’Eiichiro Oda. La raison vient donc directement de l’emploi du temps personnel de l’auteur.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourquoi le chapitre 1096 de One Piece est-il repoussé d’une semaine ?

En effet, l’auteur de One Piece participe à l’adaptation de son manga en série live-action pour Netflix, dont la première saison a connu un véritable succès mondial et permis l’annonce d’une seconde saison. Cette dernière est actuellement en cours de production, les scénaristes ayant pu retourner au travail suite à l’accord signé avec les studios suite aux grèves à Hollywood.

Le mangaka avait promis à ses fans de se concentrer davantage sur le manga après s’être occupé de la série Netflix. Les pauses étaient en effet devenues plus fréquentes, s’ajoutant au break que l’auteur s’autorise toutes les 3 à 4 semaines pour se reposer et éventuellement faire des recherches pour la suite des aventures de Luffy. Malheureusement pour les lecteurs les plus impatients, la pause survient cette fois après la sortie de deux chapitres consécutifs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le manga a commencé à s’intéresser à God Valley, démarrant le premier arc de la Saga Finale, et il ne fait donc aucun doute que nous continuerons à en voir davantage dans les semaines à venir. De plus, la série révélera probablement plus d’informations sur le nouveau personnage, que les fans pensent être soit la mère de Luffy, soit celle de Bonney.