One Piece : l’identité de la mère de Luffy enfin dévoilée dans le chapitre 1095 ?

Après plus de 26 ans, One Piece semble enfin révéler un premier indice concernant la mère de Luffy. On vous explique ce qui se passe dans le chapitre 1095.

Le héros de One Piece, Monkey D Luffy, descend d’une famille dont chaque membre est monstrueusement puissant. Son père, Monkey D Dragon, est le criminel le plus recherché du monde, puisqu’il est le leader de l’Armée Révolutionnaire qui vise à renverser le Gouvernement Mondial.

Quant au grand-père, Monkey D Garp, il est un Héros de la Marine et un Vice-Amiral. Bien que Garp détienne le titre de Vice-Amiral, ses mérites et ses pouvoirs suffisent pour lui valoir le grade d’Amiral. Et enfin, Luffy est le plus jeune Empereur de la Mer et possède assurément le fruit du démon le plus puissant dans le monde du manga d’Eiichiro Oda.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourtant, le sujet de la mère du héros n’a jamais vraiment été abordé, et aucune information sur sa génitrice n’a été donnée aux lecteurs. On sait juste que Garp n’était pas capable de s’occuper de Luffy et son frère Ace, les confiant alors à Dadan. L’identité de Dragon a certes été révélée depuis, mais c’est silence radio concernant la maman. Sauf que le chapitre 1095 de One Piece a peut-être changé la donne.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Que se passe-t-il dans le chapitre 1095 de One Piece ?

eiichiro oda / shueisha

Le chapitre 1095 de One Piece a dévoilé de nombreuses informations choquantes. Parlant des origines de Kuma, issu d’une race de géants extrêmement forts, les Buccaneers, qui a été réduite en esclavage. Ce sont également eux qui ont transmis la légende du Dieu Soleil Nika, de génération en génération. Le père de Kuma faisait partie de ce groupe, mais pas sa mère : elle était une esclave, liée de force à cette lignée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 1095 de One Piece confirme également la continuation du flashback du chapitre 1074, où Bonney voyait les souvenirs déchirants de son père. Dans une scène du passé du chapitre 1095, Kuma est traîné par les autres esclaves et rencontre Ivankov et une petite fille nommée Ginny.

Elle ressemble étonnamment à Luffy et mange même de la viande, indifférente à la situation périlleuse dans laquelle le groupe se trouve. Et tout le monde sait à quel point Luffy est obsédé par la viande, et se fiche pas mal du danger. Il n’a pas fallu beaucoup plus que ces petits indices pour que des fans fassent le lien entre Luffy et Ginny (mais cette dernière pourrait aussi avoir un lien avec Bonney). Le manga n’a pas encore révélé quoi que ce soit sur elle, mais ce dernier plan dans lequel elle a droit à un espace important sous-entend que le chapitre 1096 la mettra un peu plus à l’honneur.

L’article continue après la publicité