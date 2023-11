One Piece épisode 1084 : date de sortie et spoilers

Alors que la saga du Pays de Wano touche à sa fin, l’épisode 1084 de One Piece aura son lot de scènes émouvantes. Date et heure de sortie, spoilers principaux : tout ce qu’on sait.

La saga épique du Pays de Wano de One Piece est enfin terminée, après nous avoir offert certains des plus grands moments de l’histoire de la série. Qu’il s’agisse de Luffy contre Kaido, Zoro contre King, Sanji contre Queen, ou Law et Kidd contre Big Mom, la saga n’a pas été avare en combats intenses.

Inutile de dire que la puissance du récit ne va qu’aller crescendo à partir de maintenant. Car l’épisode 1083 confirmait le départ des Chapeaux de Paille et des autres équipages, sur le point de se séparer pour reprendre leur voyage.

Après l’éreintante bataille, il est en effet temps pour nos héros de quitter Wano. Forcément, il faudra s’attendre à des adieux émouvants. Mais les fans peuvent aussi se réjouir à l’idée qu’une scène concernant Zoro devrait être exclusive à l’anime ! Date et heure de sortie, principaux spoilers, on vous en dit davantage sur l’épisode 1084 de One Piece.

Date et heure de sortie de l’épisode 1084 de One Piece

L’épisode 1083 de One Piece sera diffusé le 19 novembre à 9h sur Crunchyroll.

Aperçu et spoilers de l’épisode 1084 de One Piece

L’épisode 1084 de One Piece est intitulé “À l’heure du départ. Wano et l’équipage au chapeau de paille !” Il sera principalement composé de flashbacks. De plus, Yamato ne rejoindra pas les Mugiwara.

Malgré son enthousiasme à l’idée de vivre comme Oden, Yamato décide de rester à Wano. D’un autre côté, Momonosuke est contrarié que Luffy et son équipage quittent Wano sans lui dire au revoir.

Momo se remémore ses interactions chaotiques avec Luffy alors qu’il emmène Yamato et les autres pour saluer les Chapeaux de Paille avant qu’ils ne quittent les frontières. Heureusement, ils arrivent juste à temps avant de se plaindre des actions de Luffy. Tout le monde devient alors très sentimental quand Luffy donne un Jolly Roger des Chapeaux de Paille à Momo.

Luffy considère Momo comme un petit frère et lui demande de hisser le drapeau lorsque les temps sont durs. Ce qui signifie que Luffy, un Yonko, a déclaré Wano son territoire, et quiconque menace la sécurité du pays se fera un ennemi de l’équipage d’un Yonko.

Regardant ses amis partir, Momonosuke jure qu’il surpassera son père. Cependant, l’adieu émouvant se transforme bientôt en une dispute chaotique entre Luffy, Law et Kidd alors qu’ils se précipitent tous pour quitter le pays en premier. La saga de Wano se termine sur Momonosuke cherchant un endroit parfait pour hisser le Jolly Roger des Mugiwara.

