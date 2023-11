One Piece épisode 1082 : date de sortie et spoilers

L’épisode 1082 de One Piece sera marqué par l’affrontement de l’Amiral Ryokugyu contre de puissants combattants à Wano. Date et heure de sortie et spoilers : on vous dit tout.

L’épopée de One Piece dans le pays de Wano tire sa révérence avec le retour du personnage préféré des fans, Shanks. Dans le précédent épisode, alors que le monde est choqué par la nouvelle prime de Luffy et l’annonce de deux nouveaux Empereurs, Shanks se remémore ses souvenirs avec un Luffy enfant au village de Fuchsia.

Il semble fier de voir à quel point Luffy a évolué en si peu de temps. Il déclare également son intention de revendiquer le “One Piece”. Cependant, la situation à Wano reste critique, aucun des combattants du pays n’étant en mesure de vaincre l’Amiral Ryokugyu.

Le prochain épisode mettra en scène les Neuf Fourreaux Rouges, Yamato et Momonosuke en pleine lutte pour vaincre l’Amiral. Et les guerriers recevront bientôt l’aide d’un allié inattendu. Date et heure de sortie, spoilers, on vous dit tout sur l’épisode 1082 de One Piece.

L’épisode 1082 de One Piece sera diffusé le 5 novembre à 9h sur Crunchyroll.

Spoilers de l’épisode 1082 de One Piece

L’épisode 1082 de One Piece est intitulé “Nouvelle ère en approche. L’ire de l’Empereur roux !” et il poursuivra le combat contre Ryokugyu. Alors que les combattants peinent contre cette force de la nature, Kozuki Sukiyaki emmène Robin et Law dans sa chambre secrète.

Il révèle qu’un pays de Wano “différent” a été submergé sous l’eau il y a environ 800 ans. Il y avait jadis un pays construit autour d’un énorme mont Fuji. Cependant, à un moment donné, de massifs murs ont poussé autour de l’île, et l’eau de pluie s’est accumulée à l’intérieur. Les gens ont abandonné les régions inondées et ont plutôt créé un nouveau pays sur la nouvelle terre sur le côté de la montagne. Cette nouvelle terre est le Wano que nous connaissons aujourd’hui.

Il révèle également que l’arme antique Pluton repose au fond du véritable Wano. Il faut détruire les murs pour la récupérer, ce qui est la signification littérale de “l’ouverture des frontières de Wano“.

On retournera ensuite à nouveau vers le combat alors que l’Amiral est choqué par le puissant Haki des Conquérants dirigé contre lui. Il reconnaît celui de Shanks, alors que le duo converse à des kilomètres de distance. Shanks est incroyablement agacé que Ryokugyu profite de la situation et attaque Wano alors que tout le monde est encore affaibli par la bataille.

Shanks lui demande s’il a si peur de la “nouvelle ère”. En réponse, l’Amiral admet sa défaite et quitte le pays. Luffy, Sanji, Zoro et Jinbe restent ensemble. Jinbe se demande à qui pourrait appartenir ce monstrueux Haki, et Luffy répond simplement en disant qu’il lui rappelle un visage familier.

