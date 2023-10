One Piece épisode 1081 : date de sortie & révélations choc

L’épisode 1081 de One Piece mettra en vedette un personnage chouchou des fans après une longue absence. On vous donne la date de sortie et les révélations choc à prévoir. Attention : spoilers !

La saga épique du pays de Wano de One Piece touche à sa fin, mais réserve encore beaucoup de surprises pour les fans. L’Amiral Ryokugyu envahit le pays, et son objectif ultime est de capturer Luffy et d’autres pirates de renom pour impressionner l’Amiral en chef Sakazuki.

Il ne fait aucun doute qu’il va désormais affronter les Chapeaux de Paille et les autres Pirates de la pire génération. Cependant, même une semaine après la fin du combat, les pirates n’ont toujours pas récupéré de leurs blessures.

Le prochain épisode s’annonce intense, car une puissance incontestée de la Marine donne tout pour arrêter les pirates. Parviendront-ils à stopper un adversaire aussi redoutable ? Date de sortie, intrigue, révélations choc : on vous dit tout ce qu’on sait sur le prochain épisode de One Piece.

L’épisode 1081 de One Piece sera diffusé le 29 octobre à 9h sur Crunchyroll.

Images en avant-première et révélations de l’épisode 1081 de One Piece

Voici un teaser de l’épisode 1081 de One Piece :

L’épisode 1081 de One Piece, intitulé “Le monde brûle. L’assaut de l’amiral de la Marine !” mettra en scène le combat entre l’Amiral Ryokugyu et les membres restants des Neuf Fourreaux Rouges. Yamato et Momonosuke se joignent également à la bataille, mais même avec toute leur force combinée, l’Amiral s’avère trop puissant pour eux.

Shanks et son équipage sont en mer près de Wano et célèbrent le récent succès de Luffy. Alors que le petit enfant qu’il a autrefois sauvé est devenu un Yonko, Shanks ne peut s’empêcher de se remémorer son court séjour au village Fuchsia. Sans aucun doute, il est fier de voir jusqu’où Luffy a pu aller en si peu de temps.

Alors que l’équipage suggère de retrouver Luffy, Shanks refuse car ils ont des affaires plus urgentes à régler. Bartolomeo, le plus grand fan de Luffy, brûle les drapeaux des Pirates aux Cheveux Rouges et les remplace par ceux des Chapeaux de Paille. Shanks déclare qu’il est maintenant temps de passer à l’action et de revendiquer le “One Piece”.

Pendant ce temps, le monde entier est ébranlé par la mort de Nefertari Cobra. Le Gouvernement Mondial accuse Sabo, le second du commandement de l’Armée Révolutionnaire. Les révolutionnaires célèbrent la mort de Cobra et surnomment Sabo “l’Empereur des Flammes”.

Comme la famille Nefertari était l’un des 20 royaumes alliés lors de la création du Gouvernement Mondial, la mort de Cobra pourrait être considérée comme un défi direct contre eux. Aucun doute n’est permis : le monde est bien en train de changer.