C’est l’interprète de Rey elle-même, Daisy Ridley, qui a récemment confirmé aux fans le retour de la célèbre Jedi dans un prochain film Star Wars. Selon elle, l’histoire est “vraiment digne d’être racontée.“

Daisy Ridley a incarné Rey pour la première fois dans Star Wars : Le Réveil de la Force de 2015. Elle a ensuite repris le rôle dans les suites directes du film, Les Derniers Jedi et L’Ascension de Skywalker.

L’actrice anglaise a également interprété la Jedi dans plusieurs projets dérivés. On peut notamment compter la série web animée Star Wars Forces of Destiny, les jeux vidéo Star Wars Battlefront II et Lego Star Wars : Le Réveil de la Force.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’implication de Daisy Ridley dans la franchise semblait s’estomper après la sortie de L’Ascension de Skywalker, et pourtant le hiatus s’est finalement avéré uniquement temporaire. En avril 2023, Lucasfilm a en effet annoncé qu’elle serait la tête d’affiche d’un nouveau film Star Wars, réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy.

Daisy Ridley se confie sur la nouvelle histoire “excitante” de Rey dans Star Wars

Ridley s’est longuement exprimée sur sa prochaine aventure dans une galaxie lointaine, très lointaine (censée s’intituler Star Wars : A New Beginning) tout en faisant la promotion de son dernier film, The Marsh King’s Daughter.

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, l’actrice a insisté sur le fait que la prochaine étape du voyage de Rey est “digne d’être explorée” et a prédit que les fans “seront excités” lorsque plus de détails seront révélés. La star a ajouté que bien qu’elle n’ait pas encore lu de scénario terminé, l’idée de l’histoire d’Obaid-Chinoy lui a fait grande impression.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une nouvelle trilogie Star Wars avec Daisy Ridley ?

Daisy Ridley a aussi abordé la possibilité que cette histoire se prolonge en une trilogie complète de longs-métrages, dans une autre conversation, cette fois avec Collider.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Elle a également indiqué que le film sur Rey occupe la première place sur la liste des projets Star Wars de Lucasfilm. “Je connais l’histoire d’un film. Cela ne veut pas dire que c’est tout, mais c’est ce qu’on m’a dit,” a dit Ridley.

“Je veux dire, encore une fois, je ne sais pas, après les grèves et tout, à quelle vitesse tout recommencera,” a continué Ridley. “Mais oui, jusqu’à présent, je connais l’histoire d’un film et je pense que les gens seront très excités.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le showrunner de la série Ahsoka prend le contrôle de la franchise Star Wars

2023 Lucasfilm Ltd. & TM

Parmi les autres grands blockbusters actuellement en préparation chez Lucasfilm, il y a Dawn of the Jedi de James Mangold et un projet de crossover pour le moment sans titre, dirigé par Dave Filoni, le showrunner des séries Ahsoka et Mandalorian.

En plus de réaliser son propre long-métrage, Filoni supervisera également Dawn of the Jedi et le film de Rey avec Daisy Ridley, en tant que nouveau directeur créatif de Lucasfilm.

Dave Filoni a discuté de cette nomination dans une récente interview avec Vanity Fair, expliquant qu’il sera principalement présent comme conseiller. “Je ne dis pas aux gens quoi faire,” a-t-il précisé. “Mais j’essaie de les aider à raconter la meilleure histoire possible. Je dois être une aide à travers la galaxie, un peu comme un membre d’un Conseil Jedi.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que la Force soit avec lui… ou nous ?