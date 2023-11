Quand Netflix se fait arnaquer par un réalisateur addict aux cryptomonnaies

Netflix est actuellement en pleine bataille juridique avec l’un de ses réalisateurs, la société ayant annulé une série après avoir découvert, selon les rapports, que son budget était utilisé par le réalisateur pour des dépenses personnelles.

Investir sur le marché boursier, acheter des cryptomonnaies et d’autres produits, ça ne choque plus grand-monde dans l’industrie du cinéma. Sauf quand l’argent utilisé était censé financer une série ambitieuse, sous l’égide d’un géant du streaming, on a nommé : Netflix.

Comme rapporté par The New York Times, la plateforme et société de production est impliquée dans une procédure d’arbitrage confidentielle concernant une de ses séries, qui avait été initialement approuvée avant d’être abandonnée. La série devait se faire sous la réalisation de Carl Erik Rinsch, le papa de 47 Ronin, et disposait en tout d’un beau budget de 55 millions de dollars.

Le projet en question, nommé Conquest, devait être une série de science-fiction. Elle était initialement prévue pour une première saison de 13 épisodes et avait tout d’abord reçu un budget initial de 44 millions de dollars. Carl Rinsch aurait ensuite demandé à Netflix un financement supplémentaire en mars 2020.

Le budget d’une série Netflix disparu dans les dépenses personnelles de son réalisateur

Bien que Netflix ait d’abord hésité à allonger la monnaie pour le projet, le géant du streaming a finalement cédé, après que le réalisateur aurait affirmé que tout le projet s’effondrerait sans ce coup de main.

“Après que des prétendants se soient empressés d’acheter un projet de science-fiction de Carl Rinsch, réalisateur d’un seul film, Netflix a remporté la mise, et a remis argent et contrôle. Zéro épisode terminé et 55 millions de dollars plus tard, Rinsch et Netflix se retrouvent dans une procédure d’arbitrage confidentielle.“

Peu de temps après, la société a annulé le programme après avoir découvert, selon les rapports, que Rinsch utilisait le budget alloué ailleurs que dans la série : notamment sur le marché boursier et dans les cryptomonnaies. De plus, il aurait également utilisé l’argent de Netflix pour s’acheter plusieurs voitures de luxe, des meubles et des vêtements de créateurs. Et la série ? Aucun épisode n’a été terminé.

Thomas Cherian, un porte-parole de Netflix, a commenté l’enquête en cours. Il explique comment, “bien que la société ait fourni un soutien financier pour la série de Rinsch, après beaucoup de temps et d’efforts, il est devenu clair que ce dernier n’allait jamais terminer le projet qu’il avait accepté de réaliser.” La décision a donc été prise de faire passer le projet en pertes et profits.

Lorsqu’il a été demandé à Carl Rinsch de commenter également le litige en cours, ce dernier a refusé de fournir la moindre explication. Pour poster ensuite dans une story Instagram qu’il n’était pas disposé à le faire par peur de questions sur sa santé mentale : il ne veut pas “discuter du fait que j’ai de quelque manière perdu la raison… (Spoiler alerte)… Ce n’est pas le cas.“

L’enquête de Netflix étant toujours en cours, plus de détails pourraient être rendus publiques dans les semaines à venir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’évolution de l’histoire.

