Netflix vient d’annuler 5 séries et les fans montent au créneau

Les récentes sorties originales de Netflix ont explosé tous les records, gardant la tête des différents tops 10 sur le site. Pourtant, le géant du streaming a décidé d’annuler cinq séries. Et ça ne plaît pas aux fans.

Les habitués de Netflix le savent : il n’y a que l’embarras du choix sur la page d’accueil de la plateforme de streaming. Au point même de ne jamais savoir quoi choisir et se prendre la tête avec sa famille ou sa moitié… Mais dans ce catalogue gigantesque, certains programmes parviennent à se démarquer.

On peut compter des noms célèbres comme le réalisateur David Fincher et son tout nouveau thriller The Killer, ou encore sur des séries telles que Stranger Things et sa prochaine saison 5, ou The Crown qui vient de lancer sa saison 6, le public étant toujours au rendez-vous. Du côté des animes aussi, Netflix gagne en importance, de même que pour les K-dramas dont le nombre explose sur la plateforme.

Et malgré tout, Netflix n’est pas dans les bonnes grâces des fans en ce moment. La raison ? Cinq séries ont été officiellement annulées.

Shadow and Bone rejoint les série annulées par Netflix

Shadow and Bone, Agent Elvis et Glamorous font partie des dernières séries à être annulées par Netflix. Et les fans manifestent leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Les séries animées Farzar et Captain Fall font également partie des victimes tombées sous les coups du géant du streaming.

Parmi ces cinq programmes, Shadow and Bone est sans doute la plus grande réussite de Netflix, adaptée des romans de fantasy pour jeunes adultes de Leigh Bardugo. La romancière se sent évidemment la première lésée, comme elle l’a expliqué dans une déclaration sur Instagram.

“Vous avez probablement entendu la nouvelle disant qu’il n’y aura pas de saison 3 pour Shadow and Bone et pas de spinoff Six of Crows. La nouvelle m’a frappée de plein fouet. Je suis dévastée et profondément déçue, mais j’essaie également de garder ma très réelle gratitude. Je suis si reconnaissante envers nos scénaristes, notre équipe et notre extraordinaire distribution qui ne sont pas juste incroyablement talentueux, mais aussi de véritables bonnes personnes.“

Glamorous suivait Marco Mejia, un bachelier non-binaire qui finit par obtenir une place au sein d’une des entreprises de cosmétiques les plus puissantes du marché, et dont il critiquait les produits sur sa chaîne Youtube. La série animée satirique Agent Elvis, de son côté, comprenait un casting cinq étoiles incluant Matthew McConaughey, Priscilla Presley, Kaitlin Olson, Don Cheadle et Niecy Nash.

La grogne des fans après l’annulation de Shadow and Bone par Netflix, après deux saisons réussies

En effet, l’agacement des fans est d’autant plus fort que chaque série de ce tableau de chasse sordide était appréciée, récoltant des notes généralement au-dessus de la moyenne de la part des critiques.

L’annonce de ces annulations fait donc mal, et n’est pas forcément comprise par les spectateurs qui attendaient impatiemment la suite des aventures de personnages qu’ils avaient appris à apprécier. Pour Shadow and Bone, une pétition a d’ailleurs été lancée dans l’espoir de sauver la série, dont le final et le spin-off étaient encore attendus de pied ferme par ses afficionados.

“Ne tombez jamais, pour aucune raison, amoureux d’une série Netflix. Ils les tuent à la première occasion.“

“Netflix annulant encore une autre émission pour ensuite produire la prochaine chose sans queue ni tête qui passe dans l’espoir qu’elle devienne le prochain Squid Game ou Mercredi. Le but n’est plus de faire de la qualité, mais juste de devenir viral.“

“Netflix qui attend si longtemps pour annoncer l’annulation d’une émission me donne l’impression qu’ils voulaient éviter un tsunami de réactions, et des messages de fans embarrassants affichés sur des panneaux publicitaires en face de leurs bureaux toute la journée” a suggéré un internaute après avoir appris la nouvelle.

Netflix reviendra-t-il sur sa décision face à la colère des fans ? Rien n’est moins sûr, du moins pas dans l’immédiat. Il va être difficile pour les fans de faire leur deuil, mais il y a pire : si une série comme Shadow and Bone se retrouve touchée par ce genre de décisions, il faudra peut-être s’attendre à davantage de victimes du géant de streaming.