My Demon : tout ce qu’on sait sur le K-drama romantique Netflix

Les fans enthousiastes de K-dramas attendent avec impatience la romance fantastique My Demon. Date de sortie, casting, intrigue : voici tout ce qu’on sait sur la série coréenne.

Les K-dramas sont réputés pour développer des romances fantastiques éblouissantes. Mais cette fois, My Demon se concentre sur un démon (surprenant n’est-ce pas ?) en tant que personnage principal… et qui de mieux pour jouer ce rôle que Song Kang ?

My Demon figure déjà sur la liste des incontournables pour tout fan de séries coréennes depuis son annonce en janvier 2023, ainsi que la publication de photos de tournage. Avec Song Kang également prêt à jouer dans Sweet Home saison 2 d’ici la fin de l’année, ses fans sont aux anges : ils auront une double dose de l’acteur.

My Demon s’apprête à débarquer sur nos écrans : voici donc tout ce qu’il faut savoir sur le K-drama.

My Demon a officiellement été annoncé pour une première le 24 novembre 2023.

Le K-drama fantastique suivra un programme de diffusion hebdomadaire avec un nouvel épisode chaque vendredi et samedi sur SBS et Netflix en France, s’étalant donc jusqu’au 13 janvier 2024. Quant à sa longueur, elle suivra les habitudes des K-dramas, avec 16 épisodes.

Y a-t-il une bande-annonce pour My Demon ?

La chaîne SBS a publié la première bande-annonce officielle de My Demon, Netflix diffusant également le teaser officiel en anglais.

Scénario : De quoi parlera My Demon ?

My Demon promet une romance légère et amusante, bien que conservant quelques parts sombres : un démon vieux de plusieurs siècles perd ses pouvoirs lorsque son chemin croise celui d’une grande héritière froide et cynique.

Do Do-hee est en effet la successeure du groupe Mirae, ce qui fait d’elle une héritière chaebol. Ayant appris la dure réalité de la vie dès son plus jeune âge, elle a fini par cesser de croire en l’amour. Sa vie change radicalement lorsqu’elle rencontre le séduisant démon Gu-won et accepte de signer un contrat de mariage avec lui.

Pour Gu-won, l’enjeu est de taille. Car après 200 ans de marchés conclus avec des humains, il a perdu ses pouvoirs après sa rencontre avec l’héritière. Il doit donc absolument trouver comment les récupérer, sans quoi il pourrait disparaître. Qui tombera en premier sous le charme de l’autre ?

Casting de My Demon : Qui joue dans le K-drama Netflix ?

L’acteur de Sweet Home, Song Kang, et Kim Yoo-jung de Love in the Moonlight, joueront les rôles principaux dans le K-drama My Demon. Avec eux apparaîtront d’autres interprètes à l’écran :

Kim Yoo-jung dans le rôle de Do Do-hee

Song Kang dans le rôle de Jung Gu-won

Lee Sang-yi

Lee Yoon-ji dans le rôle de Noh Soo-an

Rendez-vous donc le 24 novembre pour assister à la rencontre entre l’héritière chaebol et un démon séduisant ! Et pour ceux qui n’en auraient pas assez avec un seul K-drama, on vous a fait une petite liste des meilleures séries coréennes à sortir en novembre 2023.