MrBeast révèle pourquoi il a payé 1 million de dollars pour une nuit d’hôtel

Le populaire créateur de contenu, Jimmy “MrBeast” Donaldson a confié qu’un jour il n’a pas hésité à payer 1 000 000 $ pour une nuit d’hôtel.

Du haut de ses 105 millions de followers, MrBeast est l’une des personnalités les plus en vogue sur YouTube.

Ses vidéos à gros budget et ses multiples dons à ses amis, ses fans et même des inconnus lui ont permis de construire une solide communauté, et à mesure que de plus en plus de followers rejoignent l’aventure, il se lance dans des projets de plus en plus extravagants.

De ce fait, les vidéos YouTube de MrBeast sont devenues de plus en plus coûteuses au fil des ans. Par exemple, sa reproduction virale de la série coréenne à succès Squid Game lui a coûté, à lui et à son équipe, plus de 3,5 millions de dollars.

Lors d’un récent épisode du podcast TMG avec Cody Ko et Noel Miller, MrBeast a dévoilé le concept d’une prochaine vidéo pour laquelle il a déboursé 1 million de dollars pour 1 nuit d’hôtel.

MrBeast révèle qu’il a payé 1 million de dollars pour une nuit d’hôtel

En discutant avec MrBeast, Cody Ko a demandé au créateur de contenu s’il y avait des idées pour ses prochaines vidéos. Le youtubeur s’est alors ouvert sur une vidéo qu’il venait de tourner.

“Dans une vidéo que nous venons de tourner, j’ai commencé par l’hôtel le moins cher que nous avons pu trouver et je suis allé jusqu’à l’hôtel le plus cher”, a-t-il expliqué. “Donc un hôtel à 1 dollar jusqu’à un hôtel à 1 million de dollars. Cette vidéo a coûté très cher.”

Il a poursuivi en expliquant que l’hôtel de luxe était en fait un château géant avec un spectacle de drones et qu’ils font venir un chef célèbre pour vous proposer un repas géant.

Alors que le créateur de contenu ne cesse de repousser les limites, reste à voir ce qu’il réserve dans les prochains mois à sa communauté.