MrBeast devient le deuxième Youtubeur à atteindre les 100 millions d’abonnés

Ludovic Quinson . Dernière mise à jour: 29 juil. 2022

Au cours des dernières années, MrBeast est devenu l’un des plus grands noms grâce à sa capacité de créer des vidéos YouTube virales comme personne d’autre. Et récemment, il a rejoint un véritable club d’élite en atteignant les 100 millions d’abonnés sur la plateforme.

MrBeast a commencé sa chaîne YouTube en 2012 et, après une croissance plutôt lente sur la plateforme, ce dernier a commencé à exploser à partir de 2017, augmentant par millions d’abonnés grâce à ses défis insensés et ses cadeaux et productions à gros budget.

Et après des années à produire ce contenu incroyablement viral et à créer un véritable modèle pour les créateurs qui veulent réussir en ligne, MrBeast a atteint l’incroyable étape des 100 millions d’abonnés le 28 juillet 2022.

Il rejoint une liste très courte de chaînes ayant atteint 100 millions d’abonnés. Sur les quatre chaînes qui ont franchi le cap, une seule est un Youtubeur individuel, il s’agit bien sûr de PewDiePie.

La vidéo de ses 100 millions d’abonnés ayant été préparée toute l’année, MrBeast et son équipe se sont préparés à ce moment depuis un certain temps et ont mis sur pied un grand projet afin de célébrer cet exploit historique.

Plusieurs autres chaînes sont également proches de franchir le cap des 100 millions d’abonnés, les plus notables étant des chaînes pour enfants comme Kids Diana Show et Like Nastya, qui comptent toutes deux environ 98 millions d’abonnés.

Quelle est la prochaine étape pour MrBeast maintenant ? Dépasser PewDiePie pour devenir le Youtubeur avec le plus d’abonnés ? L’avenir nous le dira.