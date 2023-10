Miss Minutes est-elle vraiment maléfique dans la saison 2 de Loki ?

Elle a brillé par son absence au début de la saison 2 de Loki, mais a fini par revenir dans le troisième épisode : Miss Minutes, mascotte et intelligence artificielle du TVA, n’a d’yeux que pour Kang. Pour le meilleur, ou pour le pire ?

La série Loki sur Disney+ a repris juste après les événements de la première saison, et Miss Minutes a longtemps été absente. Le voile sur sa disparition a cependant été levé, puisqu’elle a fait son retour sur les petits écrans en compagnie de Ravonna Renslayer, chasseuse émérite du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA).

Mais alors que toutes deux semblent œuvrer pour le même objectif, à savoir trouver et soutenir un variant de Kang le Conquérant (ou Celui qui demeure), chasseuse et IA finissent par emprunter des chemins différents. Miss Minutes parvient à neutraliser momentanément Ravonna en montant Kang contre elle, pour finalement se faire trahir par celui qu’elle dit aimer alors qu’il l’enferme et la fait taire. L’IA du TVA est-elle réellement mauvaise ?

Qui est Miss Minutes et quelles sont ses intentions ?

disney+

D’abord présentée comme la mascotte animée du TVA dans la première saison, le spectateur et Loki ont vite compris que l’intelligence artificielle était bien plus importante qu’annoncé. Consciente d’elle-même et entièrement dévouée à la cause du Tribunal qu’elle estime la plus juste pour le bien commun, Miss Minutes s’avère surtout être au courant de nombreux secrets sur le TVA et ses membres.

Elle était par exemple la seule vraiment au courant de l’imposture des Gardiens du Temps, figures divines censées diriger le TVA mais qui servaient en réalité à cacher l’identité du vrai chef, Celui qui demeure. Elle connaît les chasseurs, en sait même davantage sur eux qu’eux-mêmes puisque leur mémoire a été trafiquée. Si elle apparaît comme une antagoniste aux yeux de Loki dans la première saison, c’est surtout parce qu’elle est absolument convaincue du bien-fondé de la mission que s’est imposée Kang. Mais son rôle semble légèrement changer dans la saison 2.

Miss Minutes n’a d’yeux que pour Kang… mais lequel ?

disney+

Miss Minutes penche clairement du côté du mal, mais elle le fait par conviction, persuadée de faire ce qu’il faut pour le bien commun des univers gérés par le TVA. Mais quand Sylvie tue son maître adoré, l’IA ne peut plus se contenter de cacher son existence. Car on apprend dans la saison 2 que Kang, au courant de son funeste destin, l’a chargée d’une nouvelle tâche.

Dans l’épisode 3 de la saison 2 de Loki, elle oriente Renslayer pour s’assurer que le manuel du TVA soit livré au jeune Victor Timely, puis, 30 ans plus tard, pour que tous deux se rencontrent. Ce variant de Kang semble avoir été choisi pour le remplacer au siège du Tribunal. Mais alors que le trio se dirige vers un hangar où l’inventeur a stocké un appareil qu’il juge important, elle trahit Ravonna et s’arrange pour se retrouver seule avec Victor.

On découvre alors que Miss Minutes, toute IA qu’elle est, est aussi amoureuse de Kang et de ses variantes. Son rêve ? Obtenir un corps pour régner à ses côtés. Et s’il faut éliminer Renslayer qu’elle considère comme une menace pour y parvenir, elle n’hésitera pas. Victor Timely pourrait-il céder à ses avances ? Et surtout, que veut dire l’horloge animée lorsque, à la fin de l’épisode, elle affirme connaître un secret sur la chasseuse qui pourrait bien la mettre hors d’elle ? Y a-t-il un lien avec l’histoire des différentes Ravonna des comics Marvel, toutes deux en couple avec le Conquérant et/ou Celui qui demeure ?

