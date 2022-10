“Merci Squeezie”, les internautes ovationnent le Grand Prix Explorer sur Twitter

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Ce samedi 8 octobre, le Grand Prix Explorer de Squeezie aura tenu spectateurs comme viewers en haleine le temps d’une journée avant de finir en apothéose en pulvérisant le record d’audience en France sur Twitch.

Le Grand Prix Explorer de Squeezie était l’un des événements les plus attendus de 2022. Mois après mois, les internautes ont suivi l’avancée des préparatifs et des entraînements avec attention, et lorsque le grand jour est finalement arrivé, tous ont répondu présents.

Squeezie, Instagram Le Grand Prix Explorer organisé par Squeezie était l’événement à ne pas rater ce weekend !

À tel point que le Grand Prix a fini par pulvériser le précédent record d’audience sur Twitch, qui avait été établi en 2021 lors du ZEvent, une prouesse qui cerise sur le gâteau a été réalisée dès le début de l’événement. On aurait alors pu s’attendre à ce que l’audience s’essouffle par la suite, mais bien au contraire !

Lorsque que Sylvain du duo Vilebrequin a franchi la ligne d’arrivée, le compteur sur Twitch comptait toujours plus d’1 million de viewers, un record historique qui a largement été salué sur les réseaux sociaux.

Carton plein pour le Grand Prix Explorer de Squeezie

Encore sous le coup de l’émotion après cette journée d’anthologie, des milliers d’internautes se sont précipités sur Twitter pour féliciter Squeezie pour cette compétition d’exception, saluant au passage le parcours du youtubeur. En un rien de temps le hashtag “Merci Squeezie” est arrivé parmi les top tendances du jour avec plusieurs milliers de tweets.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Squeezie a mis la barre très haute avec son Grand Prix Explorer, si bien qu’on ne peut qu’attendre avec impatience de découvrir ce qu’il mijote pour la suite. D’autant plus que le palier des 20 millions sur sa chaîne YouTube se rapproche de plus en plus.