Mark Hamill ne sera plus le Joker : la raison déchirante derrière sa décision

Mark Hamill, qui a prêté sa voix au personnage du Joker pendant plus de 30 ans, prévoit de se retirer du rôle pour une triste raison.

L’acteur Mark Hamill est peut-être davantage connu pour son rôle de Luke Skywalker dans la franchise Star Wars, mais il est également le doubleur du pire ennemi de Batman : le célébrissime Joker.

L’acteur a d’abord prêté sa voix au grand vilain dans la série de 1992 Batman : La série animée. Convainquant, il a continué à interpréter le rôle pour divers films, spin-offs et jeux vidéo.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et après plus de 30 ans dans la peau du Prince du Crime, il semble que Mark Hamill soit prêt à ranger cartes et maquillage. Et la raison derrière cette décision fait mal au cœur.

Mark Hamill abandonne le rôle du Joker suite au décès de “son” Batman

Lors de la FAN EXPO de San Francisco, Mark Hamill a révélé qu’il se retirerait du rôle du Joker après 30 ans.

Sa raison de ne pas vouloir reprendre le rôle est que la voix originale de la série d’animation Batman, Kevin Conroy, est décédé d’un cancer de l’intestin le 10 novembre 2022, à l’âge de 66 ans.

Après cette annonce, Hamill a cité la célèbre réplique de son Joker, tirée de la saison 1 de Batman : La série animée, dans l’épisode 51 : “Without Batman, crime has no punchline“. Que l’on pourrait traduire par “Sans Batman, le crime n’a pas de chute“.

Dans l’épisode, un petit malfrat nommé Sidney Debris entretient l’idée qu’il a tué Batman après avoir laissé le Justicier Masqué tomber d’un immeuble et atterrir sur un réservoir de propane qui explose ensuite.

Bien qu’il s’avère que Batman ait survécu à l’explosion, la personne qui prend la “mort” de Batman le plus durement est le Joker, qui parle poétiquement de ce que le Chevalier noir représentait pour Gotham et comment sa mort était finalement déchirante, car il faisait du Joker “une âme heureuse“.

Mark Hamill tirant sa révérence, d’autres choix peuvent apparaître pour doubler le personnage, déjà interprété par plusieurs acteurs sur grand écran : Joaquin Phoenix apparaîtra d’ailleurs dans Joker 2. Peut-être avons-nous là une piste ?