Loki : toutes les vies alternatives des agents du TVA révélées

Le nouvel épisode de Loki, intitulé “Science/Fiction” offre un extravagant de voyage dans le temps et révèle ce que font divers agents du TVA dans leur vie alternative.

L’épisode 5 de la saison 2 est l’avant-dernier épisode de la série sur le dieu de la malice et ses pérégrinations à travers l’espace et le temps. On entre donc dans la phase finale, et Loki a dû se préparer en réunissant ses amis. L’épisode 4 s’était terminé sur la fin du Tribunal des Variations Anachroniques, alors que le protagoniste et sa fine équipe venaient d’assister à la mort de Victor Timely.

Résultat : le Tissu Temporel s’est déchiré, et des explosions ont atteint le Cœur du TVA. Mais Loki n’en est pas mort : il est simplement resté seul dans le Tribunal, tandis que le reste de la team a été ramenée à sa juste place, dans les branches temporelles. En gros, les agents sont retournés là où ils se trouvaient avant d’être engagés dans les équipes de Kang, aka Celui qui demeure. L’épisode 5 s’intéresse donc à ces vies alternatives qu’ils ont retrouvées, alors que Loki tente de les réunir une nouvelle fois, quitte à les arracher encore à ce qui les définit.

Les vies alternatives des agents du TVA dans l’épisode 5 de la saison 2 de Loki

marvel studios/disney

C’est avec la reprise de ses errances temporelles que Loki se retrouve face à ses amis dans l’épisode 5. Ces derniers sont retournés à leur place après l’effondrement du TVA. On découvre ainsi Casey, qui s’appelle en réalité Frank, qui s’avère être un brigand enfermé à Alcatraz. On sait donc qu’il était en réalité un escroc, et qu’il est parvenu à s’échapper de la célèbre prison de San Francisco en 1962, rappelant un fait divers ayant réellement existé et concernant le criminel Frank Morris.

Loki rencontre ensuite la Chasseuse B-15 à New York en 2012, alors qu’elle s’occupe d’une enfant au bras cassé : elle est finalement bien un docteur et non une traqueuse, ce qui explique en partie son empathie sous ses airs de dure à cuire depuis le début de la série Loki.

Vient le tour de Mobius qui peut enfin vivre pleinement sa passion des jet-skis. Il est en effet vendeur dans un magasin appelé Piranha Powersports, à Cleveland dans l’Ohio, en 2022. Dans cette branche temporelle, il est un père célibataire du nom de Don, gérant avec difficulté deux fils turbulents.

Quant à O.B., vivant à Pasadena en 1994, il hésite entre deux carrières : la science, et la fiction. Chercheur en physique théorique, il préférerait tout lâcher pour se consacrer entièrement à l’écriture de romans de science-fiction que personne ne veut publier ou vendre. Heureusement pour Loki, le scientifique n’a rien perdu de son esprit brillant et pourra même reproduire rapidement un Pad Temporel à l’aide du Manuel du TVA.

Sylvie et sa vie alternative dans l’épisode 5 de la saison 2 de Loki

marvel studios / disney+

Enfin, Loki rencontre Sylvie, qui travaille de nouveau chez McDonald’s. Elle est la seule membre de l’équipe qui se souvienne de ce qui s’est passé au TVA, probablement de par sa nature de déesse de la malice. La convaincre se révèle impossible, aussi préfèrent-ils aller boire un verre.

En fin de compte, réunir l’équipe ne servira qu’à une chose pour le dieu de la malice : se rendre compte que les branches temporelles s’écroulent plus vite que prévu… et se découvrir un nouveau pouvoir, qui sera très certainement utile pour sauver le TVA dans l’épisode final de cette saison 2 de Loki.