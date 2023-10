Loki saison 2 : le réalisateur parle des sentiments de Miss Minutes

Le réalisateur de l’épisode 3 de la saison 2 de Loki discute des révélations surprenantes de Miss Minutes, prenant les spectateurs et les personnages au dépourvu.

La saison 2 de Loki a pris un tournant surprenant lors de l’épisode 3. La dernière série Marvel a mis l’accent sur le personnage de Miss Minutes, intelligence artificielle rattachée au Tribunal des Variations Anachroniques, et ce d’une manière plus “humaine”. Si la petite horloge animée avait surtout agi avec déférence envers Kang et mépris envers le reste du TVA, elle a cette fois révélé davantage de ses cartes.

Alors qu’elle et Ravonna Renslayer parvenaient à se mettre dans la poche Victor Timely, un variant de Kang le Conquérant, l’IA a décidé de passer à l’action en écartant la chasseuse. Enfin seule avec Timely, elle a alors joué de son charme, dévoilant ses sentiments pour Celui qui demeure et son intérêt pour son variant. Là où Ravonna s’intéresse à Victor dans l’espoir de régner à ses côtés sur le TVA, Miss Minutes, elle, semble belle et bien amoureuse. Et même jalouse.

Un amour de Miss Minutes

Kasra Farahani, réalisateur de l’épisode en question, a accepté de discuter de ce traitement auprès de Collider. D’après lui, ce retournement de situation aura un impact dans le reste de la série. On ne se défait pas facilement de tels sentiments, machine ou pas. Et le sujet est d’autant plus palpitant que Miss Minutes est une IA qui s’est développée chaque jour un peu plus.

“Honnêtement, c’était l’une des courbes les plus amusantes et étranges que nous avons eu à poursuivre cette saison, du moins pour moi. Ouais, je veux dire, c’est cette idée, je pense que nous flirtons avec cette notion de singularité, et voilà ce qui se passe quand vous avez une IA qui devient trop réelle, qui devient trop sophistiquée. Et dans le cas de Miss Minutes, une IA qui existe depuis longtemps, qui est là depuis le début avec lui.“

Farahani en a profité pour parler du talent comique de Tara Strong lorsqu’elle interprète Miss Minutes et interagit avec le variant un peu paumé de Celui qui demeure : “C’est amusant de la voir débarquer avec tous ce bagage émotionnel et le projeter sur Timely, qui n’est qu’un nouveau variant. Il n’a aucun contexte pour comprendre tout ça. Il ne sait pas de quoi elle parle, et elle projette tout ce qu’elle sait de Celui qui demeure sur lui.“

Enfin, le réalisateur a laissé des indices sur ce que les fans peuvent attendre du personnage de Miss Minutes dans la suite de la série et plus largement dans l’univers de Loki. “Bien sûr, il y a ce triangle entre elle et Renslayer, qui sont des alliées de circonstance. Elles ne sont pas naturellement liées, mais elles ont besoin l’une de l’autre, et parallèlement à cette relation, elles ont chacune leur propre lien avec Timely, qui est distinct et contradictoire. C’était donc vraiment amusant de jouer avec ça dans cet épisode.”

La saison 2 de Loki est diffusée depuis le 6 octobre 2023 sur Disney+. Ne reste plus qu’à regarder le prochain épisode 4 pour voir Miss Minutes remettre les pendules à l’heure.

