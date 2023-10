Loki saison 2 : Explication de la fin effroyable de l’épisode 4

La fin de l’épisode 4 de la saison 2 de Loki a laissé de nombreux spectateurs sans voix. Il pourrait même s’agir du cliffhanger le plus impressionnant de l’histoire du MCU depuis le film Infinity War, à en croire les fans. Mais que s’est-il passé ?

Avengers : Infinity War avait marqué l’histoire du Marvel Cinematic Universe par son échec bouleversant. Tout le monde se souvenait de ce qu’il faisait quand Thanos a claqué des doigts (en général, on mangeait du popcorn dans une salle de cinéma). Globalement, les fans de Marvel se souviendront toujours de la tristesse qui les a étreints quand les héros ont tous échoué et laissé l’inéluctable se produire.

En réponse à l’état de choc des spectateurs, Endgame avait alors débarqué pour balayer les différentes étapes du deuil et choisir une alternative : celle de ramener tous les disparus en faisant se balader les protagonistes à travers le temps et l’espace. Mais surtout le temps. Et tout le monde se souviendra du goût des popcorns au moment où les Avengers ont de nouveau été réunis pour dégommer le gros bonhomme violet.

On croyait ce genre de traumatisme passé, mais il a fallu qu’un dieu de la malice vienne s’amuser à jeter le trouble à nouveau sur les fans du MCU (aimer Marvel n’est décidément pas de tout repos.) En effet, la saison 2 de Loki vient de lâcher la bombe, littéralement : la fin de l’épisode 4 en a décontenancé plus d’un. Que s’est-il passé ?

Que s’est-il passé à la fin de l’épisode 4 de la saison 2 de Loki ?

Alors que nos héros courent partout et tout le temps pour sauver le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) de l’effondrement dû à la démultiplication des branches du temps de sa chronologie sacrée, la fin laisse tout le monde sans voix, spectateurs comme héros.

On nous fait pourtant croire que les efforts vont payer, malgré les décisions meurtrières de Ravonna et Miss Minutes qui sabotent le TVA et assassinent la Générale Dox et ses Minute-Men. On nous fait aussi croire que Victor Timely, le nouveau-venu dans la série et variant du défunt Kang le Conquérant, pourrait très bien menacer la paix du TVA en remplaçant Celui qui demeure. Enfin, on nous fait croire que la rencontre géniale entre ce Timely et Ouroboros va permettre la création de quelque chose de grand, au-delà de la réparation du Cœur Temporel en surcharge.

Et puis, quand le spectateur s’est suffisamment attaché à un Victor Timely amusant, touchant, brillant et courageux, la série le désintègre brutalement sous le regard médusé des protagonistes de Loki et ses spectateurs. Les héros n’auront pas le temps de reprendre leur souffle : des branches se rompent et provoquent une explosion en chaîne. Le Tissu Temporel ne peut plus résister, il se déchire et efface l’existence de la Chronologie sacrée, du TVA, de ses membres et du monde dans une déflagration cataclysmique. Fin ?

L’effondrement du TVA signifie-t-elle la fin de l’univers dans Loki ?

On nous a répété plusieurs fois que la chute du TVA signifierait la mort de l’univers entier. Or, les fans de Marvel savent que le MCU ne s’arrête pas à la série Loki. Cependant, on nous a également répété que le TVA se trouve hors du temps : il peut très bien être loin dans le passé, comme à la fin des temps. Victor Timely et Ouroboros ont même décrit le processus comme un serpent se mordant la queue (rappelant au passage tout le lore autour du nom du technicien du TVA.) Et si le Tribunal s’était effondré tellement loin dans le futur que sa chute n’impacterait pas encore le reste du MCU ?

La saison 2 de Loki aura droit à six épisodes. Nous n’en sommes qu’au quatrième, il en reste donc encore deux avant le final. On peut donc supposer que l’on reverra le dieu de la malice, star de la série, ainsi que ses camarades. Néanmoins, la marge de manœuvre est infime. Certains plans des bandes-annonce n’ont pas encore été exploités dans les épisodes de la série Marvel : un Loki en uniforme du TVA, Mobius devant un concessionnaire de jet-skis, B-15 en docteure… Il est donc tout à fait possible que la chronologie ait été réinitialisée.

Victor Timely est-il mort dans l’épisode 4 de la saison 2 de Loki ?

“DISNEY C’EST QUOI ÇA ??? Je savais qu’il mourrait mais COMME ÇA ??“

Quant à Victor Timely, certains internautes se sont interrogés sur son sort : il pourrait, selon eux, ne pas être vraiment mort. Peut-être même qu’il aurait pu choisir en connaissance de cause de s’exposer aux radiations temporelles, pour se disperser en un nombre infini de versions de lui-même à travers le temps et l’espace – au prix de la perte du corps dans le scaphandre.

“Je pense que Victor a été envoyé au 31e siècle et c’est ainsi que Kang et toutes ses variantes ont vu le jour,” a ainsi théorisé un utilisateur Reddit, auquel un autre a répondu : “Je pense que lorsqu’il a été “spaghettifié”, c’était l’opposé de ce qui est arrivé à Loki et il a été copié à travers toutes les chronologies.” Un troisième a renchéri : “Oh mon dieu, c’est peut-être pour ça que chaque chronologie a un variant de Kang à l’exception de la chronologie sacrée, parce que c’est là qu’elles ont volé le Timely original, alors il en manque un à celle-ci ! Ou peut-être que je suis juste stone, je ne sais pas.“

Mais pour savoir ce qui attend réellement les personnages dans la saison 2 de Loki sur Disney+, il faudra prendre son mal en patience jusqu’à la diffusion de l’épisode 5. Mais cette fois, le dieu de la malice ne pourra pas compter sur les Avengers pour retrouver ses amis.