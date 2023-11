Loki : y a-t-il une scène post-générique dans le final de la saison 2 ?

La série Loki vient de se terminer dans une conclusion haute en couleurs, action et émotions : mais y a-t-il une scène bonus à la fin du dernier épisode de la saison 2 ?

Après six épisodes remplis d’action et quelque peu déchirants, emmenant les fans à travers le multivers et ses différentes chronologies, la saison 2 de Loki est arrivée à sa conclusion.

Lorsque nous avions laissé Loki, Mobius et l’équipe du Tribunal des Variations Anachroniques (TVA) dans l’épisode 5, Loki avait pris le contrôle de ses errances temporelles et était retourné dans le temps au moment où le Coeur Temporel avait été détruit. Et le dieu de la malice (qui va d’ailleurs devoir changer de nom), était armé d’un plan pour tout réparer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saison 2 de Loki vient de diffuser son dernier épisode, et puisqu’il s’agit d’une série Marvel, les fans ne peuvent que se demander s’il faudra rester après les crédits pour une scène post-générique, et la signification de celle-ci. Alors, qu’en est-il vraiment ?

L’épisode 6 de la saison 2 de Loki comporte-t-il une scène post-générique ?

marvel studios/disney

Il va y avoir des déçus ! Car contrairement à la grande tradition des œuvres estampillées Marvel, l’épisode 6 de la saison 2 de Loki ne contient pas de scène post-générique.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

C’est un grand changement même pour la série solo du dieu d’Asgard, car la saison 1 avait bien, de son côté, une scène post-générique annonçant le retour de Loki pour une seconde saison.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais la saison 2 n’a pas droit à la sienne, ce qui n’est en réalité pas vraiment surprenant, compte tenu du final qui a conclu l’arc de nos voyageurs dans le temps. La fin était satisfaisante, mais apparaît surtout comme définitive pour la plupart d’entre eux.

Il n’y a pas eu de nouvelles concernant une éventuelle troisième saison de Loki, au grand dam des fans qui pourraient être déçus par l’absence d’informations supplémentaires à la fin de l’épisode 6.

Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que nous ne reverrons plus Loki : car le final de la saison 2 lui fait endosser un tout nouveau rôle. Et ce couronnement étonnant pourrait bien faire de lui la personne la plus puissante au sein du MCU.

L’article continue après la publicité