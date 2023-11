Les fans d’Invincible sont persuadés de voir Spider-Man dans la saison 2

Si les prédictions des fans se réalisent, la saison 2 d’Invincible pourrait avoir droit à un caméo très spécial : celui de l’homme araignée.

Invincible, c’est l’histoire de Mark Grayson, un lycéen qui développe des capacités ultra-puissantes et qui lutte pour gérer ses responsabilités de super-héros, son besoin de protéger la Terre et le fait d’être un adolescent normal. Ça vous fera peut-être penser à quelqu’un d’autre…

Alors que l’un a de l’ADN d’araignée et que le père de l’autre est un puissant conquérant d’un monde lointain, Peter Parker et Grayson ne sont pas si différents, et ils ont déjà fait équipe auparavant dans les comics.

Bien sûr, les comics répondent à leurs propres règles, et une apparition de Spider-Man dans la saison 2 d’Invincible est totalement impossible… à moins que ?

Spider-Man est-il dans la saison 2 d’Invincible ?

Nous ne savons pas si Spider-Man est dans la saison 2 d’Invincible – mais à ce stade, cela ne semble pas si improbable que cela. Car des indices ont été disséminés par les auteurs et Amazon. Si vous regardez attentivement le téléphone de Mark dans le premier teaser de la deuxième saison, vous pouvez voir la partie floue d’une couverture de comic : il s’agit en réalité de la couverture de Marvel Team-Ups #14 : Spider-Man meets Invincible.

Il se pourrait bien que ce ne soit qu’un clin d’œil inoffensif, mais Skybound a déjà laissé filtrer un certain nombre de teasers tout aussi subtils pour l’épisode spécial d’Atom Eve, et lorsqu’un fan a envoyé une capture d’écran de la couverture du crossover avec Spidey au compte Twitter de la série, celui-ci a répondu : “Je n’ai aucune idée de ce que c’est !!!“

Il y a plus : Josh Keaton a récemment été révélé comme une nouvelle voix au casting anglophone d‘Invincible. Pour ceux qui l’ignoreraient, il a prêté sa voix à Peter Parker dans la série The Spectacular Spider-Man. Il a repris ce rôle dans plusieurs jeux, y compris Edge of Time et Shattered Dimensions, et a même fait une brève apparition dans le long-métrage Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Enfin, il ne faut pas oublier qu’Invincible est une série Amazon Prime Video, et qu’Amazon est justement associé à Sony pour développer des séries comme Silk : Spider Society et Spider-Man : Noir. Alors pourquoi pas une apparition du Tisseur dans la saison 2 d’Invincible ? Il va falloir regarder les prochains épisodes pour voir si la théorie se confirme.