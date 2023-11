Les fans de Marvel paniquent face à “l’effondrement” du MCU

Ces dernières années n’ont pas été faciles pour les studios Marvel, et il semble que les choses vont continuer à se dégrader avec un “effondrement” anticipé par les fans.

Des rapports récents affirment que le MCU est en pleine crise : Kang le Conquérant pourrait être échangé contre le Docteur Fatalis en tant qu’antagoniste principal de la franchise, le film Blade recevra un tout petit budget de moins de 100 millions de dollars, et on parle de ramener des Avengers décédés afin de sauver une popularité en déclin chez les spectateurs.

Il suffit d’ajouter le peu d’engouement qu’a provoqué le film The Marvels depuis le début de sa campagne marketing, recevant des vagues de critiques négatives avant même la sortie sur grand écran de Captain Marvel et ses camarades. Alors que Marvel lutte avec sa montagne toujours croissante de problèmes, les fans commencent à sérieusement s’inquiéter quant à l’avenir qui s’annonce toujours plus sombre pour le studio.

Les fans débattent du potentiel “effondrement” du Marvel Cinematic Universe

Sur Twitter/X, les fans de Marvel sont en émoi face à la crise actuelle du MCU. En effet, un fan a lancé un fil de discussion devenu viral, indiquant de but en blanc que “nous assistons à la chute du MCU en temps réel.” Un autre a soutenu que les créateurs derrière les œuvres estampillées Marvel “essaient tout et n’importe quoi parce que la phase 4 était horrible“.

“C’est comme ça depuis la fin d’Endgame… Je ne sais pas de quel univers vous êtes, mais il en a toujours été ainsi dans notre chronologie. J’en ai fini avec les films/séries de comics jusqu’à ce que quelqu’un les relance correctement. Ça pourrait juste être des adaptations en live-action d’anime, où les scénaristes maintiennent un contrôle créatif.“

Et quand certains proposent l’idée de ramener les Avengers décédés pour les futurs films, ils se prennent rapidement une vague de mécontentement dans le coin de la figure, la plupart des fans estimant que cela ne ferait que rendre superflue la fin des événements d’Avengers : Endgame.

“Non. Quel serait l’intérêt de les ramener s’ils se sont tous sacrifiés dans Endgame ?? Cela annulerait la réflexion derrière leurs décisions“

Un problème qui n’a rien à voir avec le casting des films Marvel ?

Et si le problème de Marvel ne se résumait pas qu’à son casting ? Après les grèves récentes à Hollywood, des révélations sur les conditions de travail de différents travailleurs du cinéma ont fait valoir le manque de considération et son impact sur les oeuvres. Qu’il s’agisse des acteurs, des scénaristes, mais aussi des artistes bossant sur les effets spéciaux, Disney n’est pas réputé pour sa patience.

“J’aurais beau être heureux de voir le casting original revenir, au final ce n’est pas le fond du problème. Rien ne changera tant qu’ils n’auront pas de meilleurs scénaristes, de meilleurs réalisateurs, et ainsi de suite ! Oh, et une direction vraiment cohérente ! Après tout, il faut bien que ça mène quelque part !” a résumé un fan.

The Marvels, prochain film du MCU, sortira le 8 novembre 2023 en salles. Quant à un film Avengers, il faudra attendre The Kang Dynasty, prévu pour le moment pour avril 2026. Et pour ceux qui ne voudraient pas attendre de voir des aventures de nos héros, il y a toujours la saison 2 de Loki, actuellement diffusée sur Disney+.

