Les fans de Jujutsu Kaisen hypnotisés par Choso dans la saison 2

Les fans de Jujutsu Kaisen attendaient depuis longtemps que Choso entre en scène dans l’arc du Drame de Shibuya, et leur personnage préféré n’a pas démérité.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen met actuellement en scène l’arc du Drame de Shibuya. Intense et tragique, il est aussi bourré de révélations prenantes et accompagné d’une animation hors normes, délivrée par le studio MAPPA. Des personnages tous plus intéressants que les autres ont ainsi fait leur apparition, Gojo Satoru a même eu droit à un traitement plus approfondi que dans le manga de Gege Akutami… mais c’est l’antagoniste de l’épisode 13 qui était de loin le plus attendu par les spectateurs.

Choso, Foetus des Neuf Phases, a été créé au cours d’une expérimentation visant à unir fléaux et humanité. Réveillé bien des siècles plus tard, l’aîné d’une grande fratrie a appris que deux de ses petits frères avaient trouvé la mort de la main de Yuji Itadori. Il ne lui en fallait pas plus pour le dévier de son objectif commun avec Kenjaku, et chercher en priorité à anéantir le protagoniste de Jujutsu Kaisen. L’épisode 13 de la saison 2 lui a enfin offert l’opportunité de l’affronter, et le duel était clairement à la hauteur des attentes des fans.

La claque du studio MAPPA dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Arc du Drame de Shibuya oblige, les combats sont nombreux dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et tous ayant des conséquences indéniables sur la suite des aventures des exorcistes et des fléaux, le studio qui adapte le manga de Gege Akutami a décidé de mettre les petits pots dans les grands. Pour l’épisode 12, le mangaka avait félicité le travail d’animation autour des personnages de Nobara, Nanami et Mei Mei, estimant les images “bien meilleures que dans le manga“.

Qu’aurait-il dit s’il avait vu le résultat de l’épisode 13 ? Car si presque l’intégralité du chapitre de cette semaine s’est penché sur le combat entre Choso et Yuji, il a clairement battu tous les records de la saison. Et cette fois, c’est aux fans d’exprimer leur stupéfaction devant le feu d’artifices qu’on leur a balancé au visage, inondant les réseaux sociaux de compliments et de commentaires sur Choso (et ses abdos, tant qu’à faire), qui a clairement conquis la communauté de Jujutsu Kaisen.

“CHOSO EST TELLEMENT BIEN ANIMÉ“

“MAIS C’EST QUOI CE DÉLIRE MAPPA A LITTÉRALEMENT AJOUTÉ LES ABDOS DE CHOSO“

“C’EST GRATUIT MAPPA ?” / “Moi quand je le vois :“

On comprend clairement que le protagoniste n’ait pas pu l’emporter face à ce nouveau cador : Yuji ne fait pas le poids face à une arrivée aussi fracassante dans le top des personnages préférés des fans. Quant à savoir si les deux adversaires sont réellement frères, il faudra attendre la suite de la saison 2 de Jujutsu Kaisen… ou aller lire notre explication ici.