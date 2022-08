Les adeptes de Cult of the Lamb prêchent déjà la bonne parole sur la toile

Alors que la sortie de Cult of the Lamb est des plus imminentes, ses adeptes comptent les heures sur Twitter, impatients de pouvoir mettre sur pied leur propre culte dans un univers détonnant.

Dès que Cult of the Lamb a commencé à faire parler de lui à la Gamescom 2021, il a immédiatement suscité l’intérêt des internautes. En même temps, comment ne pas être intrigué par un jeu d’action-gestion tel que celui-ci où il faut mettre en place un véritable culte ?

Comme si cela ne suffisait pas, étant donné que jusqu’ici Devolver Digital a eu le nez fin en misant sur des pépites comme Loop Hero et Enter the Gungeon, de nombreux joueurs ont sauté le pas et précommandé le jeu dès qu’ils ont vu qu’ils étaient à la barre avec le studio Massive Monster.

Tandis que la sortie de ce nouveau jeu estampillé Devolver Digital n’était plus qu’une question d’heure, les internautes ont partagé leur impatience à l’idée de lancer dans cette nouvelle aventure des plus atypiques sur Twitter, propulsant le hashtag “Cult of Lamb” parmi les tops tendances du jour avec plus de 8 000 tweets.

Cult of Lamb est sur toutes les lèvres

Déjà sous le charme de cette ambiance qui s’annonce aussi glauque que décalée, les internautes se sont perdus en conjectures sur ce qui les attend, tout en travaillant de concert pour trouver les meilleures façons d’ériger leur culte et de répandre la bonne parole.

Alors que bon nombre de joueurs trépignaient d’impatience avant de pouvoir enfin lancer le jeu, tous ont annoncé la couleur, les prochains jours à venir seront consacrés exclusivement à Cult of Lamb.

Face à un tel engouement à quelques heures de la sortie du jeu, on imagine qu’il va y avoir un véritable tsunami sur Twitch, où grâce à ses adeptes Cult of Lamb pourrait faire de l’ombre aux jeux les plus visionnés du moment.

Reste à voir néanmoins si Cult of the Lamb tiendra ses promesses. Pour rappel il sort ce jeudi 11 août sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox X|S, Nintendo Switch et PC.