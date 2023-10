Marchands de Douleur sur Netflix : qui sont les personnages du film ?

Netflix est devenu un expert pour la diffusion de films en streaming avec des castings musclés. Et ça n’a pas manqué : de grands noms du cinéma figurent en tête de Marchands de Douleur. Qui sont-ils ?

La nouvelle comédie dramatique de Netflix est disponible sur la plateforme de streaming depuis le 27 octobre 2023, et ses têtes d’affiche sont toutes très connues. Se donnant la réplique dans une histoire tournant autour de la crise des opioïdes aux États-Unis, ils campent tous des personnages jetés dans la fosse aux lions (ou qui sont plutôt lesdits lions).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les opioïdes sont manifestement en tendance du côté des films et séries. Après Dopesick d’Hulu qui nous montrait un Michael Keaton et une Kaitlyn Dever luttant à leur niveau contre le marketing agressif d’industries pharmaceutiques, les spectateurs ont pu mettre la main sur Painkiller avec Matthew Broderick et Richard Sackler. On peut également citer la série horrifique La Chute de la maison Usher qui n’hésite pas à utiliser les dérives des industries pharmaceutiques pour justifier les meurtres toujours plus ingénieux des membres de la famille d’un magnat.

Cette fois, c’est Marchands de Douleur qui aborde le sujet. Et les noms qui sont associés au long-métrage diffusé sur Netflix sont particulièrement célèbres, à commencer par le réalisateur (et producteur) David Yates que vous connaissez peut-être pour les derniers films de la franchise Harry Potter et Les animaux fantastiques, ou la série Star Trek : Picard. Se concentrant sur une mère célibataire qui accepte un job dans une entreprise pharmaceutique, Marchands de Douleur évoque une arnaque aux opioïdes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quels sont les personnages qui vont se retrouver mêlés aux terribles intrigues de Marchands de Douleur, et par quels acteurs sont-ils interprétés ? On vous dit tout sur le casting de cette nouvelle comédie dramatique sur Netflix.

Sommaire

Liza Drake : Emily Blunt (Sans un bruit, Edge of Tomorrow)

netflix

Emily Blunt incarne Liza Drake, une mère célibataire en difficulté mais déterminée, qui se bat pour décrocher un emploi dans une start-up pharmaceutique, afin de financer le traitement pour l’épilepsie de sa fille. Son tempérament de battante l’aide à réussir dans la vente d’un médicament en réalité inefficace.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En parlant à Tudum pour Netflix du personnage, David Yates a déclaré : “Son super-pouvoir, c’est qu’elle comprend les gens, et c’est un peu une rêveuse. Elle est aussi très ambitieuse et ce qu’elle recherche vraiment, en fin de compte, je pense, c’est la validation et l’acceptation.“

Pete Brenner : Chris Evans (Captain America, À Couteaux tirés)

netflix

Chris Evans incarne Pete Brenner, un directeur marketing louche rappelant un Jordan Belfort version Wish. Il intègre Liza dans l’équipe de Zanna, une manœuvre de laquelle il tirera du profit. Selon la description de son personnage sur Tudum, “Pete est prêt à tordre le cou aux règles pour obtenir un gain rapide – une attitude qui pourrait lui coûter cher.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Tout dans la vie de Pete tourne autour des transactions“, a déclaré Yates. “Il n’est question que de vente. Il n’entretient pas vraiment de liens profonds avec quiconque au-delà de cette notion de chiffres satisfaisants à atteindre. Il y a donc de la superficialité chez lui, mais il y a également une certaine vulnérabilité. Il est aussi très amusant parce qu’il est vraiment sans filtre : bruyant, effronté, vulgaire.“

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Docteur Jack Neel : Andy Garcia (Ocean’s Eleven, Expend4bles)

netflix

Andy Garcia rejoint la distribution de Marchands de Douleur dans le rôle du docteur Jack Neel, “fondateur excentrique de Zanna et créateur de son médicament de plus en plus populaire, le Lonafen“. Il cache ses véritables intentions derrière un altruisme de façade.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Jackie Drake : Catherine O’Hara (Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire, Six Feet Under)

netflix

Catherine O’Hara incarne Jackie Drake, la mère de Liza qui partage des aspirations similaires à sa fille : gagner de l’argent. Mais quand elle rejoint l’équipe de Zanna, elle “sème les ennuis pour sa fille, se lançant notamment dans un flirt malavisé avec le docteur Jack Neel.“

Brent Larkin : Jay Duplass (Transparent)

netflix

Jay Duplass joue Brent Larkin, le rival de Pete Brenner et vice-président du marketing chez Zanna. Selon la description de son personnage, “Il est aussi sournois que Brenner, mais il n’a pas de patience pour les fanfaronnades de son homologue.”

Docteur Nathan Lydell : Brian d’Arcy James (X-Men : Dark Phoenix, West Side Story)

netflix

Brian d’Arcy James rejoint le casting de Marchands de Douleur sous les traits du docteur Nathan Lydell, l’un des premiers médecins que Liza parvient à convaincre de prescrire le Lonafen à ses patients.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Phoebe Drake : Chloe Coleman (Donjons et Dragons : L’Honneur des voleurs)

netflix

Chloe Coleman incarne Phoebe Drake, la fille de Liza, qui lutte contre une grave condition médicale – et qui se met dans de gros ennuis à l’école. “Quand le travail de Liza chez Zanna commence à porter ses fruits, Phoebe est ravie“, nous indique-t-on dans sa description.

Eric Paley : Amit Shah (The Witcher, Happy Valley)

netflix

Amit Shah joue Eric Paley, un autre membre de l’équipe marketing de Zanna qui s’avère aussi sournois que le reste des membres de la team, mais pour une toute autre raison.

Marchands de Douleur est disponible sur Netflix depuis le 27 octobre 2023.