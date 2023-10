Jujutsu Kaisen : l’auteur défend les animateurs face aux fans déçus

L’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a reçu beaucoup de critiques négatives de la part des fans, mais le créateur Gege Akutami voit les choses autrement et s’est exprimé pour soutenir les animateurs.

L’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen met en scène le combat entre Dagon et les exorcistes. On peut également voir Mei Mei en action alors qu’elle lutte contre Kenjaku. Enfin, la série a pu dévoiler la Technique de Projection de Naobito Zenin et ce qui fait de lui un chef de clan Zenin vraiment puissant (y compris en état d’ébriété).

Cependant, même avec Nanami, Maki, Naobito et Megumi bossant main dans la main, Dagon s’est avéré trop puissant pour les exorcistes, surtout grâce à sa redoutable Extension de Territoire. Depuis le début de la saison 2, la série livre des épisodes incroyables et le nouveau style artistique fait également l’objet de nombreuses éloges de la part des fans.

Néanmoins, qui dit gros public, dit aussi davantage de chances de recevoir de temps en temps des critiques. Alors que les animateurs font un travail incroyable depuis le début de la diffusion de l’anime, le dernier épisode a déçu certains fans. Au milieu de la controverse, le créateur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, est intervenu pour soutenir les animateurs.

Gege Akutami partage ses réflexions sur l’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

Sur Twitter/X, Soukatsu, connu pour ses traductions des interviews, messages et mises à jour liées au manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, a partagé le dernier commentaire de l’auteur sur l’épisode 14 de la saison 2 de l’anime.

Dans le message, Gege Akutami n’hésite pas à soutenir les animateurs du studio MAPPA : “Merci pour l’épisode 14 de la saison 2 !! Quand l’animation (dans ce cas, le contour, le timing et les dessins eux-mêmes) est si bonne, je ne peux vraiment que rire. J’espère que les personnes qui ont travaillé aussi dur pour cette expérience et pour cet anime pourront être de plus en plus récompensées… c’est tout ce que j’ai à dire !!“

L’auteur n’a pas non plus oublié d’ajouter un petit dessin en mode chibi de Nanami et Mei Mei, les deux points forts de l’épisode. Gege Akutami a toujours été un fervent soutien des animateurs depuis le début. Avant la diffusion de la saison 2, les fans débattaient des styles artistiques des saisons 1 et 2. Cependant, le mangaka l’a soutenu de tout cœur.

Des conditions de travail pour les animateurs souvent compliquées sur Jujutsu Kaisen

Le calendrier serré des animateurs de MAPPA n’est un secret pour aucun fan d’anime. Le studio d’animation est toujours au cœur de la controverse, car le grand public le condamne pour la surcharge de travail des animateurs. L’un des animateurs a d’ailleurs partagé son expérience compliquée sur Twitter/X, rappelant parfois la pratique du crunch sur les jeux vidéo.

“J’ai travaillé sur l’épisode #37 de JJK2 en tant que directeur de l’animation/sakkan ! J’ai corrigé 13 plans d’animation pour l’épisode 37, en plus de faire deux plans de sakkan d’urgence et six plans d’animation d’action nigenga dans le climax ! La date limite était très serrée, légèrement plus de trois jours, mais heureusement, grâce au soutien de l’équipe, tout s’est bien passé ! Bien sûr, je remercie également le soutien de tous mes amis. Ces dernières semaines ont été très mouvementées !“

Les fans divisés par l’animation de l’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen

De nombreux animateurs sont intervenus pour aborder la question du calendrier serré. Les fans ont également exprimé leur déception concernant l’animation. Même qu’ils soutiennent les animateurs, la plupart des plaintes sont dirigées contre le studio MAPPA directement. Néanmoins, la communauté Jujutsu Kaisen reste divisée au sujet de la qualité de la série, car d’autres spectateurs estiment que l’animation n’est en aucun cas à la traîne dans cet épisode.

“C’était le premier épisode de Jujutsu Kaisen que j’ai regardé et qui m’a semblé inachevé ou non peaufiné… L’épisode que j’ai le moins apprécié jusqu’à présent, je pense, à l’exception des parties avec Mei Mei et des pics où la qualité semblait cohérente avec les dernières semaines. J’espère que les problèmes seront résolus rapidement… Ceci étant dit, ils ont réussi à faire en sorte que ça marche. J’ai remarqué quelques détails, mais j’ai pu les ignorer grâce à ce qui fonctionnait bien et au rendu final. Certaines parties étaient vraiment bonnes. J’espère simplement que cela ne deviendra pas plus fréquent ou voyant.“

“Le drama autour de Jujutsu Kaisen a complètement dérapé et on a oublié la véritable raison pour laquelle les animateurs sont en difficulté. Oui, les gens mettent la pression sur les animateurs avec leurs plaintes, mais le problème principal, c’est Mappa et leur calendrier de production infernal.“

“Je n’aime pas la manière dont les fans de Jujutsu Kaisen ont traité Hokuto Sakamoto. J’ai vraiment aimé le 14e épisode de Jujutsu Kaisen. Les animateurs ont mis beaucoup d’efforts dans leur travail et ils méritent également d’être respectés.”

Jusque-là, les animateurs ont fait un travail remarquable sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Mais c’est à double tranchant : après des épisodes exceptionnels comme celui de l’affrontement splendidement animé de Yuji contre Choso, on peut vite crier à une baisse de qualité malgré un très bon boulot…