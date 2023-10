Jujutsu Kaisen saison 2 : Choso et Yuji sont-ils vraiment frères ?

L’épisode 13 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen s’est concentré sur le combat entre Choso et Yuji, pour se terminer sur une révélation un peu douteuse. Mais si les deux personnages étaient réellement frères ?

Le combat entre le Fœtus et l’hôte de Sukuna était l’un des plus attendus de l’arc du Drame de Shibuya. Dans sa recherche de vengeance, Choso n’hésite pas une seconde en reconnaissant son pire ennemi, celui qui a osé tuer ses deux frangins : Yuji. Parce que la famille compte beaucoup pour lui, il réagit au quart de tour quand ses yeux se posent sur le héros.

Le combat qui s’ensuit est dantesque, offrant une animation aux petits oignons pour les spectateurs. Aucun des adversaires n’accepte de céder du terrain, rivalisant d’audace, d’inventivité et de courage, malgré les blessures qui s’accumulent des deux côtés. Mais Choso a beau manquer d’expérience au combat, il finit par déjouer le coup final de Yuji et l’envoyer au tapis. Jusqu’au dernier moment, l’ennemi fonce vers son objectif ultime : tuer l’exorciste. Sauf que…

Choso et Yuji sont-ils réellement frères dans Jujutsu Kaisen ?

Attention : cet article contient des spoilers du manga Jujutsu Kaisen

Sauf qu’à la dernière seconde, il est frappé par l’émergence d’un souvenir qui, selon le narrateur de l’anime, n’a jamais existé. Il y voit ses frères, en compagnie de Yuji, partageant un bon repas de famille. Déchiré entre ce faux souvenir d’un jour où le héros fit partie de sa fratrie, et la conviction que quelque chose cloche, Choso fait machine arrière et laisse le jeune homme pour mort, refusant de lui porter le coup fatal.

Yuji est un humain, tandis que Choso est un Fœtus des Neuf Phases, un expérimentation visant à mélanger humanité et fléau. Il ne peut donc être considéré comme ni l’un ni l’autre. Pourtant, malgré leurs différences, ils sont techniquement demi-frères. Il y a quelques siècles, Kenjaku a en effet possédé le corps de Noritoshi Kamo et a utilisé la mère de Choso pour lui donner naissance, ainsi qu’à ses autres frères et sœurs.

Des siècles plus tard, Kenjaku a possédé Kaori Itadori et a donné naissance à Yuji pour des raisons inconnues. Ainsi, même si Choso et Yuji ne sont pas biologiquement frères, les considérer comme liés n’est pas non plus erroné. Choso, étant l’aîné, chérit tous les membres de sa fratrie, et le protagoniste de Jujutsu Kaisen ne fait pas exception malgré son passif avec Eso et Kechizu.

Dès lors, Choso préférera s’allier à Yuji et le soutenir, voir le protéger. Il cessera également de blâmer l’exorciste pour la mort de ses deux petits frères, admettant que ces derniers ont été tués à cause de son alliance malvenue avec Kenjaku.