Les spoilers de Jujutsu Kaisen anéantissent tout espoir de résurrection de Gojo

Les récents spoilers du chapitre 243 de Jujutsu Kaisen semblent éteindre le dernier espoir de résurrection de Gojo. Pourquoi ?

Cela fait quelques mois que le bien-aimé Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen est mort dans la bataille contre Sukuna. Depuis le début de la série, le sensei a été présenté comme l’exorciste “le plus fort en vie“. Et il avait plus qu’assez de talent et de puissance pour mériter ce titre.

Aucun autre allié ou ennemi ne pouvait même espérer s’approcher de lui (littéralement). Cependant, même le puissant Satoru Gojo n’était pas de taille face à l’exorciste le plus fort de l’Histoire, Ryomen Sukuna. La bagarre intense s’est terminée par l’issue la plus tragique imaginable.

Cependant, ses camarades n’ont pas eu le temps de se lamenter, devant arrêter le roi des fléaux avant qu’il ne détruise le monde… et pourtant, c’est du côté de Kenjaku qu’on a enchaîné dans le manga. Ce deuxième antagoniste a lui aussi un objectif sinistre, celui de faire fusionner la population japonaise avec Maître Tengen. On y découvrait alors Takaba, un personnage capable de rendre réel tout ce qui lui passe par la tête. Y compris la résurrection de Gojo ?

Attention : cet article contient des spoilers du prochain chapitre 243 de Jujutsu Kaisen !

Pourquoi la résurrection de Gojo pourrait bien ne jamais se produire dans Jujutsu Kaisen

Au-delà du fait que l’auteur est habitué à tuer ses personnages sans remords, les chances de retour de Gojo semblent s’être envolées avec les récents spoilers de Jujutsu Kaisen. En effet, les fuites du prochain chapitre suggèrent fortement la mort de Takaba et Kenjaku.

Bien que le sort de Kenjaku reste incertain, une chose est sûre : il ne peut au moins plus utiliser le corps de Geto. D’un autre côté, Takaba paraît s’être sacrifié pour que Yuta, ancien élève de Gojo, puisse surprendre Kenjaku et porter le coup fatal. Takaba remercie tout de même son adversaire pour avoir reconnu son humour.

Le véritable objectif de Takaba a toujours été de servir d’appât et de créer une opportunité pour Yuta, chargé de tuer l’ancien maître des fléaux. Il est en effet précisé que Takaba ne serait jamais capable d’assassiner quelqu’un.

Les fans pensaient que Takaba pourrait être la clé de la résurrection de Gojo car son sort inné “Comédien” lui permet de modifier la réalité à sa guise. Il peut faire apparaître des objets ou des substances de nulle part et se soigner sans utiliser le Sort d’Inversion.

Dans le chapitre 173, le narrateur a expliqué que l’habileté de Takaba a le potentiel de rivaliser même avec Satoru Gojo. Ce qui est une affirmation audacieuse quand on considère que Gojo était l’exorciste le plus puissant de sa génération.

À présent que Takaba est probablement mort, le dernier espoir de résurrection de Gojo s’est envolé. Il est peu probable que le mangaka Gege Akutami fasse revivre un personnage qu’il a tué de manière aussi brutale. Cependant, Jujutsu Kaisen étant connu pour ses rebondissements, tout pourrait arriver avant la fin de la série.

Et si vous voulez découvrir la date de sortie et davantage de spoilers sur le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen, c’est ici que ça se passe.