Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 18 : date et heure de sortie et spoilers

La situation à Shibuya est dramatique, et le héros Yuji s’est effondré après avoir retrouvé la maîtrise de son corps. Date et heure de sortie, spoilers : on vous dit tout sur le prochain épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a présenté la semaine dernière le combat choquant entre Sukuna et Makora : jamais encore la série n’avait montré une telle force destructrice. Le roi des fléaux ayant pris le contrôle du corps de Yuji pendant environ 30 minutes, il a pu détruire à loisir tout l’arrondissement de Shibuya.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il fallait s’y attendre, Yuji s’est effondré en découvrant ce que son corps, piloté par un autre, avait commis. Résolu à se battre, il finissait par se relever. Mais ce qui l’attend ensuite est loin d’être une partie de plaisir et le désespoir continue de menacer l’adolescent. Quand sortira l’épisode 18 de la saison 2, et quel événement déchirant attend les spectateurs de Jujutsu Kaisen ?

L’épisode 18 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sortira le 23 novembre sur Crunchyroll. Et d’après le site de streaming, ce nouveau volet sera disponible dès 19h (22h30 pour le doublage français).

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Spoilers de l’épisode 18 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen : à quoi faut-il s’attendre ?

crunchyroll

L’épisode 18 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présentera un Nanami grièvement blessé dans la gare de Shibuya. Il se demande s’il ne devrait pas se mettre à la retraite et déménager en Malaisie, avant de s’interroger sur sa contribution à la société Jujutsu. Tout en avançant, cherchant à rejoindre les jeunes exorcistes toujours en apprentissage que sont Megumi et Yuji, il abattra quelques humains altérés… jusqu’à tomber sur Mahito.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Se sachant condamné, Nanami a une vision de son ancien ami Yu Haibara, qui lui montre Yuji arrivant sur les lieux. Le jeune homme, déjà dévasté après avoir découvert la situation à Shibuya, assistera à l’explosion de son mentor en plusieurs morceaux. Mais Nanami ne partira pas sans laisser une dernière volonté à son élève : “À toi de t’en occuper à partir de maintenant.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Empli de colère et de frustration, Yuji se bat contre Mahito. Au fur et à mesure que le combat se déroule, Mahito essaie de briser davantage son jeune adversaire en lui rappelant Junpei. De plus, Nobara, qui refuse de fuir Shibuya, combattra également le fléau maléfique.

Clairement, la saison 2 de Jujutsu Kaisen n’a pas fini de faire couler les larmes des spectateurs.