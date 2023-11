Jujutsu Kaisen : Pourquoi Toji s’est-il tué ?

L’épisode 16 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présente le combat entre Toji et Megumi, qui se solde par le suicide de Toji. Pourquoi ?

Après toutes ces années, Jujutsu Kaisen réunit finalement le duo père et fils, mais ces retrouvailles familiales ne se passent pas comme on pourrait l’espérer. Après avoir vendu Megumi au Clan Zenin, Toji ne l’a jamais cherché avant de mourir 12 ans avant le Drame de Shibuya.

Puisque Megumi était trop jeune à l’époque, il n’a pas su reconnaître son père après l’avoir vu dans le quartier sinistré. Il a également été forcé de se battre contre lui. Évidemment, la différence de leurs pouvoirs est stupéfiante, faisant d’avance de Toji le grand gagnant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, le Tueur d’Exorcistes se suicide après que des souvenirs du passé lui reviennent en mémoire. Pourquoi ?

Pourquoi Toji s’est suicidé dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen

crunchyroll

Toji était déjà mort il y a 12 ans, après avoir combattu Satoru Gojo. Dans l’arc du Drame de Shibuya, Toji a été invoqué par grand-mère Ogami, une maître des fléaux. Elle a utilisé le corps de son petit-fils adoptif pour invoquer Toji Zenin (et non Fushiguro). Ogami n’a invoqué que les informations du corps et non l’âme.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cela a permis à son petit-fils d’utiliser brièvement les capacités physiques de Toji sans réveiller sa personnalité. Toutefois, Toji prend rapidement le contrôle du corps en battant l’âme du petit-fils. Il tue Ogami, mais sa technique est toujours active.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au moment où Toji entre dans le Territoire de Dagon, il est encore une marionnette et se concentre uniquement sur la défaite de l’adversaire le plus fort à sa portée. Après avoir tué Dagon, Toji cible Megumi, alors plus fort que Naobito, Nanami et Maki (surtout que ces derniers sont bien amochés). Le combat est bref, mais intense.

Toji parvient à reprendre conscience, et les spectateurs apprennent pourquoi il a vendu Megumi au Clan Zenin. Incapable de s’occuper d’un enfant si jeune, le Tueur d’Exorcistes pensait que les Zenin valoriseraient Megumi pour avoir hérité de la Technique des Dix Ombres. Mais il l’a regretté au moment de sa mort et en a parlé à Gojo, lui demandant une ultime faveur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pendant le combat, Toji a demandé à Megumi son nom et a été heureux d’apprendre qu’il était resté un Fushiguro – ce qui signifie que Gojo l’a sauvé du Clan Zenin. Il se poignarde ensuite la tête avant de perdre le contrôle pour ne pas risquer de tuer Megumi. L’ironie dans toute cette histoire, c’est que Megumi ne sait toujours rien de lui.