Jujutsu Kaisen : Pourquoi est-ce que Megumi ne reconnaît pas Toji ?

L’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen nous a présenté la rencontre entre Megumi et Toji après tant d’années de séparation (décès du papa oblige). Pourtant, père et fils ne semblent pas se reconnaître… Pourquoi ?

Le dernier épisode de Jujutsu Kaisen met en scène les retrouvailles entre le père et le fils, mais cela ne se passe pas comme on pourrait s’y attendre. Megumi est incapable de reconnaître Toji, tout comme les autres exorcistes. Cependant, Naobito, le chef du clan Zenin, ne pourra jamais oublier ce visage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand Maki demande l’identité de l’homme, l’exorciste répond simplement que c’est un fantôme. Toji pénètre dans le Territoire de Dagon grâce à la technique de Megumi, qui était censée aider les exorcistes à s’enfuir. L’épisode adapte alors l’intégralité du combat entre Toji et le fléau, tout le monde se demandant si le premier est un allié ou un ennemi. Après le combat, la prochaine cible de Toji est Megumi, et il emmène son fils loin des autres.

Pourquoi Megumi ne reconnaît pas Toji dans Jujutsu Kaisen ?

crunchyroll

Megumi était très jeune quand Toji l’a abandonné, peut-être âgé alors de trois ou quatre ans. 12 ans plus tôt, quand Gojo Satoru vient trouver le fils de son ennemi, Megumi révèle qu’il n’a aucun souvenir de l’apparence de son père. Le garçon vit avec sa demi-sœur avant que le porteur du Sixième Œil ne l’aide.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Toji a vendu Megumi au clan Zenin, mais le petit garçon ne se montre pas perturbé lorsque Gojo le lui annonce. Ce dernier, qui a traité Megumi comme un enfant et l’a élevé, a toujours pensé qu’il n’était pas prêt à tout savoir sur son père.Il ne lui a donc jamais parlé de Toji. Et même alors que le manga approche de sa conclusion, Megumi n’a toujours rien découvert sur le Tueur d’Exorcistes.

Dans l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, la seule raison pour laquelle Toji emmène Megumi, c’est parce qu’il agit par pur instinct. La révocation du sort de la maîtresse des fléaux n’a pu se faire, et Toji veut simplement détruire l’adversaire le plus puissant à sa portée. Après être entré dans le Territoire de Dagon, il tue facilement le fléau.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il se confronte ensuite à Megumi, qui est clairement plus fort que Nanami, Naobito et Maki (surtout que ces derniers sont très affaiblis de leur récent combat). Cependant, Megumi est terrifié par la force et la vitesse monstrueuses de Toji. L’épisode à venir devrait nous offrir le duel entre père et fils.