Jujutsu Kaisen : le nouveau design d’un perso très aimé dévoilé pour la saison 3

La saison 3 de Jujutsu Kaisen est encore loin, mais l’un des animateurs a offert un avant-goût d’un nouveau design pour un personnage très apprécié des fans.

Jujutsu Kaisen est l’une des séries anime et manga comptant parmi les plus populaires, s’implantant dans un monde où les émotions négatives des gens engendrent involontairement des esprits maudits, appelés fléaux. Pour combattre ces créatures, les exorcistes utilisent leur propre énergie occulte et mettent tout en jeu pour garder le monde en sécurité.

La série diffuse actuellement son arc très attendu du Drame de Shibuya dans la saison 2. Et on peut facilement affirmer qu’il s’agit de l’arc le plus brutal et tragique à ce jour de l’anime Jujutsu Kaisen, puisqu’il déclenche la destruction de la société Jujutsu telle que nous la connaissions. Plusieurs civils et personnages préférés des fans y perdent la vie.

Mais ceux qui survivent à la bataille savent qu’ils doivent continuer de dépasser leurs limites pour sauver le monde. L’un de ces personnages est Maki Zenin, qui a bien failli disparaître à Shibuya, mais qui revient plus forte que jamais. Voici un aperçu de son nouveau design de personnage dans Jujutsu Kaisen. Attention : cet article contient des spoilers du manga !

L’animateur de Jujutsu Kaisen partage un aperçu du nouveau design de Maki pour la saison 3

“Échauffement…“

L’un des animateurs de Jujutsu Kaisen a en effet partagé une ébauche du nouveau design de Maki, qui apparaîtra dans la saison 3. Le dessin n’est pas officiel, mais il nous aide à imaginer à quoi elle ressemblera dans l’anime. Et ça fait clairement plaisir à voir.

Dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, Jogo brûle vive Maki pour venger la mort de son camarade Dagon. Maki en gardera de nombreuses cicatrices sur tout le corps. Yuki Tsukumo explique que la seule raison pour laquelle Maki a survécu, est sa force surhumaine provenant de la restriction céleste.

Car même le Sort d’Inversion ne peut enlever ces stigmates, gravées dans sa chair comme des marques. Le nouveau design de personnage de Maki apparaît pour la première fois au chapitre 144, alors qu’elle vient tout juste de se remettre de l’attaque de Jogo.

Une représentation plus symbolique qu’il n’y paraît pour le monde de Jujutsu Kaisen

Son nouveau look est instantanément devenu populaire dans la communauté des fans, non seulement en raison de son allure classe mais aussi de ce qu’il représente dans la société Jujutsu. Maki est une belle femme et quelqu’un de la lignée directe du Clan Zenin. Elle aurait pu mener une meilleure vie dans la société patriarcale de Jujutsu Kaisen si elle avait eu suffisamment d’énergie occulte.

Cependant, avec ce qu’elle a traversé, Maki s’est dressée contre les normes de la société Jujutsu, et son nouveau design de personnage peut être considéré comme une représentation de sa lutte. Naoya Zenin a une fois révélé que cette société patriarcale de Jujutsu valorisait les femmes uniquement pour leur apparence. Les cicatrices ne sont des trophées de bataille que pour les hommes, et sont considérées comme des imperfections chez les femmes.

Maki va alors défier les normes de beauté établies par le monde alors qu’elle brillera à sa manière. Contrairement à sa sœur jumelle Mai, Maki ne s’est jamais souciée des apparences, même avant d’être marquée. Elle est forte, et ces stigmates sont sa nouvelle identité alors qu’elle devient le personnage le plus révolutionnaire de la série.