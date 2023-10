Jujutsu Kaisen : Explication de la Projection de Naobito Zenin

En tant que chef du Clan Zenin, la technique de Projection de Naobito dans Jujutsu Kaisen est extrêmement puissante. On vous explique comment elle fonctionne.

Naobito Zenin est un exorciste de rang 1 et l’actuel chef du Clan Zenin dans Jujutsu Kaisen. En tant que chef de l’un des trois grands clans, Naobito est en première ligne du Drame de Shibuya. Bien qu’étant ivre, il est responsable de tout mettre en œuvre pour arrêter les ennemis des exorcistes.

Maki est assignée à son équipe pour son apprentissage. Malgré leurs différences, les deux semblent bien travailler ensemble. Après avoir pris connaissance de la situation de Gojo, Nanami les rejoint tous, et ils rencontrent alors Dagon. Le fléau atteint sa maturité pendant le combat, ayant dévoré d’innombrables humains, et déploie son Territoire.

L’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen met en lumière pour la première fois les pouvoirs de Naobito Zenin, et c’est du jamais vu. De plus, c’est une aptitude complexe et moderne. On vous explique comment fonctionne la technique de Projection de Naobito Zenin dans Jujutsu Kaisen.

La Technique de Projection de Naobito Zenin est une technique héritée du Clan Zenin, transmise à son plus jeune fils, Naoya. Elle décompose les mouvements d’une cible touchée en 24 images par seconde, comme pour l’animation. Si la personne visée ne peut suivre la cadence, elle se retrouve figée dans un panneau pendant une seconde, sans défense.

Naobito peut aussi utiliser cette technique sur lui-même, profitant d’un sens inné de l’image lui permettant de visualiser ses propres mouvements. Ainsi, il évite la pénalité qui le fige, et peut se mouvoir à une vitesse exceptionnelle, plus grande que ses compagnons et surprenant Dagon qui ne parvient pas à en placer une durant leur affrontement.

Un autre point faible peut rendre la technique dangereuse pour son utilisateur : s’il néglige la trajectoire initiale une fois le sort lancé, ou s’il tente d’aller contre les lois de la physique, il sera à son tour figé pendant une seconde. Mais son expérience et son sens inné de l’animation permettent à Naobito d’éviter cet écueil et lui offrent une force écrasante. Elle aurait même pu être suffisante pour venir à bout de Dagon dans l’épisode 14, si le fléau n’avait pas utilisé son Extension de Territoire.

