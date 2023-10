Jujutsu Kaisen : l’Extension de Territoire de Dagon expliquée

L’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a mis en vedette l’effrayante Extension du Territoire de Dagon, capable de vaincre certains des meilleurs exorcistes. On vous explique son fonctionnement.

Il est difficile d’imaginer que Naobito, Nanami, Maki et Megumi puissent compter parmi les exorcistes les plus puissants de Jujutsu Kaisen quand on les voit lutter aussi désespérément face à un seul fléau. Pourtant, l’ennemi en question est définitivement plus fort que Jogo et Hanami, et ce même après avoir mué seulement quelques minutes auparavant.

Dagon a dévoré d’innombrables humains pour gagner rapidement en force et submerger facilement les exorcistes après avoir utilisé son Extension du Territoire. Il est difficile de vaincre un adversaire à l’intérieur de son propre Territoire. Bien sûr, Gojo est une exception puisqu’il peut facilement dominer d’autres domaines avec le sien.

Mais comme nos héros n’ont pas la puissance pour surpasser celui de Dagon, ils se retrouvent tous en sérieuse difficulté face au fléau. Mais pourquoi cette Extension du Territoire paraît si familière aux spectateurs ? On vous dit tout ce qu’on sait sur Dagon et sa technique.

Extension du Territoire de Dagon : L’Horizon de l’Immensité

L’Extension du Territoire de Dagon dans Jujutsu Kaisen transporte ses cibles sur une plage tropicale ceinte d’une forêt de palmiers d’un côté et de l’immensité de l’océan de l’autre. L’endroit est effectivement un horizon d’immensité, et pourrait même être considéré comme un lieu calme et serein. Et cette plage, vous l’avez déjà vue : c’est ici que Kenjaku et ses sbires ont pris l’habitude de se retrouver dans la saison 1.

Le Territoire offre à son utilisateur une technique infaillible, qui permet aux familiers de Dagon de toucher automatiquement leur cible. Des poissons apparaissent instantanément du point de vue de la victime, les rendant presque impossibles à bloquer puisqu’ils n’existent pas tout à fait tant qu’ils ne touchent pas l’adversaire, dévorant alors instantanément sa chair.

Dagon utilise son sort “Horde Silurienne” à l’intérieur de son Territoire, libérant un essaim innombrable de familiers en profitant ainsi de son aspect infaillible. Ayant mué, Dagon est désormais capable d’utiliser l’Horizon de l’Immensité à des fins offensives. Sans l’intervention de Megumi pour créer une brèche dans la barrière du fléau et ainsi forcer une porte de sortie pour ses compagnons, les exorcistes n’auraient peut-être pas réussi à l’emporter.

Malheureusement pour eux, les ennuis semblent loin d’être finis. Car dans la brèche apparaît un nouveau challenger, dont les intentions sont pour le moment floues, mais qui possède une expérience du combat redoutable : Toji Fushiguro. La suite de la rencontre promet d’être aussi intense que l’a été pour le moment cette saison 2, orchestrée de main de maître par le studio MAPPA.