Jujutsu Kaisen chapitre 240 : enfin le combat de Kenjaku vs Takaba ?

La bataille contre le plus puissant prend une pause alors que Kenjaku met finalement son plan à exécution. Voici la date de sortie et les possibles spoilers pour le chapitre 240 de Jujutsu Kaisen.

Dans le chapitre récent, les fans de Jujutsu Kaisen étaient prêts à assister au combat très attendu entre Yuji et Sukuna. Cependant, il semble que nous devrons attendre un peu plus longtemps car Kenjaku élimine tous les joueurs de la Traque. L’ancien maîtres des fléaux prévoit en effet de fusionner Maître Tengen avec la population japonaise.

Alors que les exorcistes sont occupés à essayer de vaincre Sukuna, Kenjaku n’est pas en reste. Qu’il s’agisse de lui ou du roi des fléaux, Yuji et compagnie vont avoir du pain sur la planche s’ils espèrent arrêter tous ces bad boys avant la catastrophe.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans le chapitre 239, on voyait Kenjaku éliminer deux joueurs alors que Fumihiko Takaba faisait une entrée singulière en scène. Son pouvoir est tellement stupéfiant que même Kenjaku, qui vit depuis plus de 1 000 ans, n’avait jamais rien vu de tel. On vous donne la date de sortie et l’intrigue à laquelle s’attendre pour le chapitre 240 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 240 de Jujutsu Kaisen sortira le dimanche 29 octobre à 16h sur Manga Plus.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Spoilers du chapitre 240 de Jujutsu Kaisen : à quoi faut-il s’attendre ?

gege akutami / viz

Le chapitre 239 se termine sur les cases de Kenjaku et Takaba, suggérant clairement que le combat entre les deux adversaires continuera dans le 240 de Jujutsu Kaisen. Puisque l’auteur Gege Akutami a délaissé la bataille contre Sukuna à un moment aussi crucial, on peut raisonnablement supposer que le prochain chapitre se concentrera lui aussi sur Kenjaku.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Peu importe la puissance de l’ancien maître des fléaux, il semble avoir enfin trouvé son égal, car la technique innée de Takaba est réellement terrifiante. “Comédien”, lui permet en effet de manipuler la réalité en pensant à quelque chose de drôle. Dans le chapitre 173 de Jujutsu Kaisen, le narrateur révèle que la technique de Takaba a le potentiel de rivaliser même avec l’exorciste le plus fort de son époque, Satoru Gojo.

Cependant, le détenteur lui-même ignore à quel point sont pouvoir peut s’avérer terrifiant. Puisque Takaba n’a combattu qu’avec Hazenoki et qu’il n’y a pas eu de vainqueur clair dans la bataille, on sait très peu de choses sur son sort inné. Il est fort probable que le chapitre à venir apportera plus d’éclaircissements sur ses capacités.

L’article continue après la publicité