Jujutsu Kaisen : contre qui Toji va se battre dans le drame de Shibuya ?

L‘épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen se conclut sur l’entrée en scène de Toji Fushiguro, dans le Territoire de Dagon. Va-t-il combattre les exorcistes ou le fléau ?

L’arc du Drame de Shibuya dans Jujutsu Kaisen est à mi-chemin de sa conclusion alors que la série monte en puissance à chaque épisode. Le dernier en date met en scène le combat contre Dagon, qui est désormais un fléau pleinement mature, devenant plus puissant que Jogo et Hanami.

Même avec Nanami, Naobito, Maki et Megumi réunis, le fléau tient bon. La raison principale est qu’ils se trouvent tous à l’intérieur de son Territoire, où l’utilisateur a toujours l’avantage. Ses capacités sont terrifiantes, même s’il n’a mué que quelques minutes auparavant.

De plus, le retour de Toji dans l’arc de Shibuya avait provoqué un énorme tumulte il y a quelques semaines, pour finalement disparaître à nouveau. Maintenant que le Tueur d’Exorcistes est de retour, l’issue de l’affrontement est incertaine : sera-t-il un ennemi ou un allié ? Attention : cet article contient des spoilers majeurs du manga Jujutsu Kaisen.

Toji est-il un allié ou un ennemi dans l’arc du Drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen ?

Malgré sa nature maléfique, Toji s’avère un allié de poids pour les exorcistes dans l’arc du drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen. Il tue la grand-mère Ogami dès son retour parmi les vivants et commence à circuler librement dans le quartier. Utilisant la brèche créée par Megumi dans la barrière de Dagon pour s’échapper, Toji pénètre facilement dans le Territoire de Dagon tandis que ce dernier se demande qui il est.

Il s’empare aisément de l’objet maudit de Maki et commence à attaquer le fléau simplement par instinct. En tant que marionnette de carnage, il n’a qu’un seul souhait : détruire la personne la plus puissante à proximité, et il cible donc Dagon tout en ignorant les exorcistes.

Dagon sous-estime Toji pour son absence d’énergie maudite, mais cette erreur de calcul lui coûte cher : le tueur d’exorcistes remporte le combat grâce à une force physique écrasante. Après avoir tué Dagon, Toji attrape Megumi et l’emporte. Père et le fils se battent brièvement avant que la série ne révèle pourquoi Toji a vendu Megumi au Clan Zenin.

Dès que Toji se souvient du passé, il demande à Megumi son nom. Le tueur d’exorcistes est soulagé que Megumi n’ait pas le nom de famille Zenin, ce qui signifie que Gojo l’a sauvé des ambitions de son clan. Toji se poignarde finalement la tête, ne souhaitant pas mettre en danger la vie de son fils quand il aura perdu le contrôle de son nouveau corps. Entre cet étrange amour filial et la nouvelle et bizarre fraternité entre Choso et Yuji, cette saison 2 de Jujutsu Kaisen aime jouer avec les liens familiaux.