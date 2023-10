Jujutsu Kaisen : combien reste-t-il d’épisodes avant la fin de la saison 2 ?

L’épisode 14 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est sorti, et les fans se demandent combien de temps encore les exorcistes seront présents sur leurs écrans. On vous dit tout.

Jujutsu Kaisen était déjà populaire depuis ses débuts en manga en 2018, et il a été encore plus acclamé lorsque le studio MAPPA nous a offert une version animée exceptionnelle de cette série de dark fantasy. Et clairement, la deuxième saison a connu un engouement encore plus grand que pour ses débuts, son animation et ses combats épiques aidant grandement dans cette adaptation du Drame de Shibuya.

La saison en cours de Jujutsu Kaisen s’est beaucoup amusée à laisser les fans sur leur faim après chaque épisode. drame de Shibuya oblige, on ne compte plus les bastons incroyables ou les disparitions tragiques dans les deux camps. Combien de temps encore ce suspense haletant va-t-il durer ?

Combien y a-t-il d’épisodes dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen ?

Après le 14 et son combat incroyable contre un Dagon qui lâche son Extension de Territoire et Naobito Zenin qui dévoile sa Technique de Projection, il restera 9 épisodes. La saison 2 de Jujutsu Kaisen aura en effet droit à 23 épisodes, et le dernier chapitre sera diffusé le 28 décembre 2023.

La première saison de Jujutsu Kaisen avait couvert les événements des quatre premiers arcs du manga signé par Gege Akutami, soit les 64 premiers chapitres du manga. En tout, c’était 24 épisodes que le studio MAPPA avait offert aux spectateurs, permettant de planter le décor et d’introduire le monde des exorcistes, les grands clans, les techniques maudites et les Territoire.

La seconde saison, en revanche, a permis essentiellement de creuser un peu plus le passé de deux personnages centraux de Jujutsu Kaisen : Gojo Satoru et son camarade Geto. Le studio ayant bien compris que Gojo était le chouchou des fans, on nous a même offert quelques détails qui n’existaient pas dans les mangas. L’arc sur le passé des deux compères fini, c’est maintenant au Drame de Shibuya d’avoir son traitement de faveur, et il n’est pas en reste.

L’épisode 14 s’est terminé sur l’arrivée improbable et surtout très inquiétante de Toji Fushiguro dans le Territoire de Dagon. L’homme est surnommé le Tueur d’Exorcistes, et sa réputation ne sort pas de nulle part. Va-t-il s’en prendre au fléau ou aux protagonistes ? Il faudra attendre l’épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen pour le savoir… ou aller voir notre réponse pour les plus impatients.

