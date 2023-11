Jujutsu Kaisen chapitre 243 : la fin du duel de Kenjaku vs Takaba ?

Kenjaku ayant trouvé une manière de vaincre Takaba, va-t-il l’emporter dans le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen ? Date et heure de sortie, spoilers potentiels : on vous dit tout ce qu’on sait.

Le manga Jujutsu Kaisen est actuellement en plein combat entre Takaba et Kenjaku. La bataille contre Sukuna a été mise de côté depuis un petit moment maintenant, mais elle pourrait finalement reprendre assez rapidement. Car dans le chapitre 242, Kenjaku affirmait avoir trouvé un moyen de vaincre Takaba.

Alors que Takaba change constamment de scénarios, Kenjaku se rend compte que ses pensées sont affectées par le sort de l’exorciste. Il comprend que cela lui coûte cher. La seule façon de vaincre Takaba serait donc de satisfaire son désir de le voir rire, comprend-il avant que tous deux se préparent à monter sur scène.

Le prochain chapitre présentera certainement quelque chose d’intéressant, alors que le destin de Takaba est en suspens. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous en dit plus sur le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen sortira le 26 novembre sur le site Manga Plus. Pour les lecteurs les plus impatients, il sera disponible dès 16h.

Supposition sur les spoilers du chapitre 243 de Jujutsu Kaisen : À quoi s’attendre ?

Le chapitre 243 de Jujutsu Kaisen présentera la nouvelle version d’une célèbre image de Geto et Gojo, avec cette fois Kenjaku et Takaba. L’auteur Gege Akutami a déjà préparé le terrain pour cette revisite et l’a confirmée dans un commentaire pour le Jump, en expliquant : “Le prochain chapitre les montrera dans l’autre sens, mais ne vous en faites pas pour ça.”

Au-delà du clin d’oeil annoncé, les choses ne s’annoncent pas bien pour Takaba. Sa technique est certes assez forte pour rivaliser même avec celle de Satoru Gojo, mais Kenjaku existe depuis plus d’un millénaire et bénéficie d’une solide expérience. Il est aussi l’un des personnages les plus ingénieux du manga, utilisant son intelligence pour compenser son manque de puissance.

Le combat se terminera probablement dans un ou deux chapitres, mais il reste possible que le méchant goûtera de nouveau à la victoire. Néanmoins, rien ne certifie que la bagarre contre Sukuna reprendra après la défaite de Takaba ou Kenjaku. En effet, ce dernier représente actuellement une menace encore plus grande que le roi des fléaux, et il doit être arrêté dès que possible.

