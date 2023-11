Jujutsu Kaisen chapitre 241 spoilers : Takaba vs Kenjaku, la fin du combat ?

Le chapitre 240 de Jujutsu Kaisen s’est terminé sur un moment de suspense majeur alors que Takaba se pose des questions sur sa raison d’être comédien. Date de sortie et spoilers, voici tout ce qu’on sait du chapitre 241 de Jujutsu Kaisen.

Jujutsu Kaisen a mis de côté le combat contre Sukuna depuis deux semaines maintenant, pour se concentrer sur l’autre méchant du moment, Kenjaku. Tandis que le roi des fléaux s’amuse à découper des exorcistes puissants, l’ancien maître des fléaux Kenjaku n’est pas en reste.

Il élimine tous les joueurs de la Traque et compte bien initier la fusion de Maître Tengen avec le reste de la population japonaise. Après avoir tué Iori Hazenoki, Kenjaku passe au combat contre Takaba. Le chapitre 240 révèle que les exorcistes discutaient de la manière de gérer Kenjaku lorsque l’Ange a suggéré d’envoyer Fumihiko Takaba.

Takaba est un exorciste récemment éveillé, mais sa technique est assez puissante pour rivaliser avec l’exorciste le plus fort de l’ère moderne, Satoru Gojo. Cependant, même lui ne fait pas le poids face au méchant qui utilise son intelligence contre ses incroyables capacités. On vous en dit plus sur la date de sortie et les spoilers majeurs du chapitre 241 de Jujutsu Kaisen.

Le chapitre 241 de Jujutsu Kaisen sortira le dimanche 5 novembre sur le site Manga Plus en France, à 16h.

Spoilers du chapitre 241 de Jujutsu Kaisen : le combat Takaba vs Kenjaku va-t-il continuer ?

Le chapitre 241 de Jujutsu Kaisen, intitulé “Stupid Survivor – Gagner et Survivre” (traduction en français non confirmée pour le moment), commence avec un flashback de Takaba durant ses années universitaires. Le chapitre précédent se terminait sur le personnage qui se questionnait sur sa raison d’être comédien. Dans ses souvenirs, il est en colère contre son ami pour son retard aux répétitions. Les deux se disputent à propos du fait que Takaba ne rit pas aux blagues de leurs aînés, ce qui explique pourquoi ils ne sont pas choisis par ces derniers.

L’ami part en disant que faire de la comédie n’est pas amusant avec Takaba. La scène change constamment, et nous voyons sa lutte en tant que comédien et sa vie solitaire. Il se parle à lui-même à propos de sa solitude et du fait que sa carrière de comédien était simplement un moyen pour lui de se faire connaître par plus de gens. Le flashback change lorsque Takaba s’imagine parler avec sa version plus jeune se posant les mêmes questions existentielles.

Alors qu’il retrouve son énergie, la scène revient à la réalité où Kenjaku est prêt à attaquer Takaba, mais s’arrête après avoir vu ce dernier s’incliner. Le maître des fléaux est impressionné par le dogeza de Takaba, qui est une forme d’inclinaison devant une personne de statut supérieur en exprimant le désir d’une faveur de la part de cette personne.

Takaba s’excuse auprès de Kenjaku et lui explique qu’après avoir retrouvé sa détermination, il souhaite faire rire tout le monde, jusqu’à la dernière personne. C’est pourquoi l’exorciste veut arracher un rire à Kenjaku, mais ce dernier semble sceptique. Le chapitre se termine sur un Takaba plus confiant, utilisant à nouveau sa technique en écrivant “excité” sur le visage de Kenjaku.

Rendez-vous donc le 5 novembre pour voir en détails le chapitre 241 de Jujutsu Kaisen et les tribulations du comédien le plus puissant de sa génération.