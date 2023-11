Jujutsu Kaisen : Le vrai message du manga enfin expliqué par son auteur ?

Jujutsu Kaisen a toujours été une histoire plutôt complexe, mais son créateur, Gege Akutami, a en fait déjà expliqué le véritable sens de son œuvre.

Jujutsu Kaisen est l’une des séries shonen les plus populaires au monde. Le manga est actuellement dans sa dernière ligne droite, et la saison 2 de l’anime fait les gros titres chaque semaine. La série d’animation présente actuellement l’arc du Drame de Shibuya, dans des aventures plus brûlantes que jamais.

L’histoire a déjà parcouru un long chemin depuis ses débuts, devenant progressivement de plus en plus sombre. La série s’est également écartée de la trame principale pour aborder quelques passages sur d’autres personnages comme Yuta et Gojo. Cependant, la complexité du scénario, les notions de bien et de mal, et le pouvoir des fléaux ont tous des significations plus profondes qu’on ne pourrait croire.

Alors que les choses à Shibuya continuent de se détériorer, le créateur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, a en fait déjà partagé le véritable sens derrière l’histoire qu’il a signée.

Le message de Gege Akutami sur le véritable sens de Jujutsu Kaisen

Sur Reddit, c’est une ancienne publication qui vient de resurgir et anime de nombreux débats parmi la communauté des fans anglophones : selon une publication (et provenant en réalité d’une interview du Figaro en octobre 2020) Gege Akutami a déclaré : “S’il y avait une chose à mentionner, c’est que personne ne détient la vérité ultime. Les “gentils” comme les “méchants”. Certains cherchent à tuer le héros par pur égoïsme, mais d’autres sont amenés à cette décision par un raisonnement logique. Si personne n’a vraiment raison, alors personne n’a tort non plus. Chaque personnage est guidé par sa propre éthique.“

Une ancienne publication toujours d’actualité pour l’anime Jujutsu Kaisen

L’interview qui vient de ressortir sur les réseaux anglophones date en fait de plus de trois ans, mais la signification des propos de l’auteur ne saurait être plus adaptée à l’actualité de son œuvre, adaptée dans une saison 2 sanglante et tragique.

Car le Drame de Shibuya de Jujutsu Kaisen débute à cause de l’égoïsme de quelques personnages qui tentent de sceller leur plus grande menace, Satoru Gojo. Quitte à tuer au passage d’innombrables civils innocents et même certains exorcistes. Toutefois, lorsque la même chose arrive à leurs compagnons fléaux, ils jurent tous de se venger.

Dagon et Jogo étaient particulièrement attristés par la mort de leurs amis. De plus, Mimiko et Nanako ont vécu la majeure partie de leur vie selon les motivations de Geto. Elles peuvent être des tueuses comme lui lorsque c’est nécessaire, mais elles l’aimaient sincèrement. À la fin, toutes deux meurent dans une tentative futile de libérer leur ancien leader.

Toji s’est également suicidé à Shibuya pour ne pas continuer à nuire à Megumi. Lui qui était connu sous le surnom de Tueur d’Exorcistes et a d’ailleurs assassiné Riko 12 ans avant Shibuya, a préféré protéger son fils dans un bref moment de lucidité. Et n’oublions pas le bien-aimé des fans, Suguru Geto, dont les idéaux ont été déformés par la cruauté de la société Jujutsu. En prenant en compte tous ces personnages, il est vrai que l’histoire brouille la ligne entre le bien et le mal – comme l’a mentionné l’auteur Gege Akutami.

