Les animateurs de Jujutsu Kaisen réagissent à la mort de Nanami

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a offert un épisode magnifique et émouvant mettant en scène la mort de Nanami. Et les animateurs derrière la scène déchirante ont des choses à dire.

L’épisode 18 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen présente la mort déchirante de Nanami dans la première moitié. Shota Goshozono, qui a réalisé ce volet, a également fourni le storyboard. Les scènes exclusives à l’anime présentent la fin tragique et brutale de Kento Nanami de la manière la plus belle et la plus émouvante possible.

Nanami a toujours été l’un des personnages préférés des fans de Jujutsu Kaisen. Que ce soit pour sa relation chaotique avec Gojo, son attention envers les jeunes exorcistes comme Yuji, ou sa personnalité à la fois stricte et bienveillante, il restera toujours un héros adoré de l’œuvre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que les lecteurs du manga revivent le traumatisme de sa disparition, les spectateurs doivent être surpris par cet énième rebondissement. Une chose en tout cas est certaine : toute la communauté – animateurs compris – a été ému par la fin de Nanami.

Les animateurs de Jujutsu Kaisen parlent de l’épisode de la mort de Nanami sur Twitter

crunchyroll

Shota Goshozono est connu pour sa perspective unique. Réalisateur principal de l’animation de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, il a pris en charge une saison entière pour la première fois, et les résultats sont là. Les éloges des fans pleuvent, ses collègues ne disent que du bien de lui, et même l’auteur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, n’hésite pas à féliciter le boulot accompli.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour l’épisode de cette semaine, plusieurs animateurs se sont manifestés, soir pour louer le travail de Goshozono, soit exprimer leur chagrin suite à la mort de Nanami. L’un des animateurs a partagé : “C’était si agréable de voir le ciel complètement bleu après la fin de l’Opening.” Dans un autre post, le même animateur a partagé : “Je soutiens Gosso.” Gosso étant le surnom du réalisateur.

Un autre animateur, qui a brièvement travaillé dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen, a partagé : “Quand j’ai lu le storyboard pour la scène de Nanami, j’ai pensé : « Wow, c’est tellement fou… » mais avec l’incroyable jeu de Tsuda-san et la musique de piano en fond, j’étais encore plus submergé. M. Goshozono est un génie.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre animateur a simplement partagé “Nanamin… Haibara…” pour exprimer son chagrin face à l’épisode émouvant. Le surnom que le personnel et l’équipe utilisent pour parler de Nanami, “Nanamin”, vient de Yuji.

Clairement, l’arc du Drame de Shibuya dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen n’a jamais aussi bien porté son nom.