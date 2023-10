Joker 2 : date, bande-annonce, casting, tout ce qu’on sait du retour du vilain

Le meilleur méchant de l’univers Batman a brillé dans son film solo, et le spectacle n’est pas terminé : le vilain va revenir dans un second volet de Joker. Date de sortie, bande-annonce, casting, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Joker 2.

Joker avait fait une sortie fracassante au cinéma : nommé 11 fois aux Oscars et remportant ceux du meilleur acteur et de la meilleure musique, le long-métrage s’est très vite fait une jolie réputation. Le stand-alone réservé au plus grand vilain de l’univers du super-héros Batman avait clairement conquis le public pour son atmosphère crue et malsaine, et sa montée en puissance jusqu’à un climax chaotique dans lequel le personnage semblait s’être enfin trouvé.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et comme dirait l’autre, le “show must go on” ! Le Joker n’a pas dit son dernier mot ni joué son dernier tour aux spectateurs. Date de sortie, bande-annonce, premières images, casting ou encore titre officiel : on vous dit tout ce qu’on sait du second volet des aventures du plus taré des vilains de DC.

Quel est le titre officiel de ce nouveau Joker ?

Alors que le premier film signé Todd Phillips s’intitulait sobrement Joker, le deuxième opus ne se contentera pas d’un simple “2” : son nom sera bien Joker : Folie à deux. Ce qui nous prépare déjà en partie pour le synopsis, suggérant l’arrivée imminente d’une partenaire déjà bien connue du grand public : Harley Quinn.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Date de sortie de Joker : Folie à deux

Il va falloir être patient pour assister à la nouvelle représentation du clown triste, car Joker : Folie à deux est attendu pour le 2 octobre 2024. Heureusement, les spectateurs ne sont pas tout à fait désœuvrés pendant cette période interminable. Le studio, les acteurs ou encore le réalisateur Todd Phillips nous ont déjà offert de nombreuses images et informations pour tenir bon.

Premières images de Joker : Folie à deux

On a ainsi pu voir Arthur Fleck (le Joker/Joaquin Phoenix) arborer son air le plus sérieux tout en se faisant raser par une personne inconnue. Si l’on se fie à la fin du premier volet, on peut supposer qu’il s’agira d’une scène se déroulant à l’Asile d’Arkham.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Environ quatre mois plus tard, le réalisateur a posté une nouvelle mise à jour sur Instagram avec des photos pour informer le public de la fin du tournage.

warner bros

On nous confirmait alors la présence de la chanteuse et actrice Lady Gaga au casting, pour camper le rôle d’Harley Quinn. Le film est donc entré en post-production en avril 2023 – ce qui ne l’empêchera pas, au besoin, de retourner quelques scènes qui pourraient être jugées manquantes par l’auteur.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Y a-t-il une bande-annonce de Joker : Folie à deux ?

À ce jour, le film n’a pas partagé de vraie bande-annonce. Mais il existe bien un premier teaser pour observer les premiers aperçus du long-métrage de Todd Phillips. On peut y voir des acteurs du film et goûter l’ambiance qui sera officiellement servie en octobre 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Casting de Joker 2 : Qui est à l’affiche ?

Joaquin Phoenix va reprendre le rôle emblématique du Joker, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Lady Gaga incarnera sa partenaire, Harley Quinn, dans le célébrissime duo toxique de DC. Sa présence est d’autant plus intéressante qu’il a été annoncé que le film aurait quelques penchants pour la comédie musicale.

Zazie Beetz reviendra dans le rôle de la petite amie fantasmée Sophie Dumond, même si sa présence dans le film n’a pas encore été tout à fait expliquée par les scénaristes ou le réalisateur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On peut aussi compter sur la présence de Brendan Gleeson (Paddington 2), Harry Lawtey (Industry) et Jacob Lofland (Le Labyrinthe). Ce dernier jouerait un autre détenu de l’Asile d’Arkham, mais les rôles de Gleeson et Lawtey demeurent pour l’instant inconnus. Néanmoins, Deadline a rapporté qu’ils devraient être “importants”.

Enfin, il y a également une chance de revoir le jeune Bruce Wayne, interprété par Dante Pereira-Olson. Cela dépendra évidemment de la place qu’occupera le futur Batman dans le récit, censé se concentrer sur l’accomplissement du Joker et sa relation avec Harley Quinn.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

De quoi parlera Joker : Folie à deux ?

Peu d’informations sur l’intrigue ont été dévoilées, mais de nombreuses pistes ont déjà été offertes par la promotion. Le titre et la présence de Lady Gaga suggèrent que le Joker rencontrera enfin Harley Quinn, très certainement docteure à l’Asile d’Arkham. On devrait donc explorer leur relation à la fois romantique et particulièrement toxique, et assister à la naissance de la vilaine.

Le fait qu’il s’agisse d’une comédie musicale tranche également avec le premier opus et son atmosphère froide et sombre. Il est dès lors facile d’imaginer que les moments de musique arriveront dans des instants de délire psychotiques du personnage, déjà bien fracassé par la vie dans Joker.

L’article continue après la publicité