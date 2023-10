James Bond 26 : la productrice parle de l’avenir de la franchise

Daniel Craig a raccroché le smoking de 007, mais le cinéma n’en a pas fini avec l’agent secret, car Bond 26 prend forme… mais à son rythme.

Daniel Craig a clairement marqué son temps en incarnant le célébrissime espion anglais, et on pourrait même pousser le bouchon jusqu’à le considérer comme le Bond le plus significatif de l’histoire de la franchise. Sean Connery avait défini l’espion, mais la brutalité et l’humour sec et ironique de Craig ont apporté à la série un renouveau après l’époque de Pierce Brosnan.

Mourir peut attendre a été une conclusion magistrale pour le personnage de Daniel Craig, effaçant efficacement la page pour une nouvelle réinvention et un nouvel interprète. Comme toujours, les spéculations autour du prochain acteur sont ouvertes et parfois même intenses, Aaron Taylor-Johnson apparaissant en ce moment comme le grand favori. Mais les producteurs de Bond 26 ont récemment pris la parole, pour un appel au calme et à la tempérance.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Encore “un long chemin à parcourir” avant Bond 26

Les producteurs de 007 ont prévenu les spectateurs qu’il restait encore un “long chemin à parcourir” avant que Bond 26 n’atteigne les salles obscures. Alors qu’Amazon s’apprête à sortir 007 : Road to a Million, un jeu de télé-réalité autour de l’univers de l’agent secret, Barbara Broccoli, gardienne de longue date de la franchise, s’est entretenue avec The Guardian sur l’avenir de l’espion.

Non seulement il reste un “long chemin à parcourir” avant que le personnage ne soit “réinventé pour le prochain chapitre“, mais les créateurs n’auraient “même pas commencé” à tenter de moderniser la franchise.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

universal pictures international france

Des informations indiquaient que Christopher Nolan était supposé être en pourparlers pour enfin réaliser le ou les films, mais ces rapports indiquaient qu’il préférait ramener Bond dans le passé, s’opposant ainsi à la volonté de Broccoli, qui souhaite que la prochaine ère reflète un univers contemporain.

“Je remonte à GoldenEye, quand tout le monde disait “la guerre froide est terminée, le mur est tombé, Bond est mort, plus besoin de Bond, le monde entier est en paix et il n’y a maintenant plus de méchants” – et comme ils avaient tort !” a-t-elle ajouté. “Daniel nous a donné la possibilité d’explorer la vie privée et émotionnelle du personnage… et le monde était également prêt pour cela. Je pense que ces films reflètent l’époque à laquelle ils sont créés, et il y a un long, très long chemin à parcourir pour le réinventer dans un prochain chapitre, et nous n’avons même pas encore commencé.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Y aura-t-il une série James Bond ?

Quant à son format, Barbara Broccoli insiste sur l’essence de l’agent secret : il est fait pour le grand écran, et rien d’autre ! Si le jeu de télé-réalité Road to a Million se retrouvera diffusé sur Amazon Prime Video, la productrice insiste sur l’aspect exceptionnel du format sériel. “Notre objectif est de réaliser les longs métrages. Quand nous travaillons sur un film Bond, cela requiert toute notre attention pendant trois ou quatre ans, c’est donc notre priorité. (…) Nous réalisons les films Bond pour le grand écran de cinéma et tout ce qui concerne les films Bond est fait pour que les publics du monde entier puissent les voir dans ce format, nous n’avons donc pas voulu faire de série télévisée.“

Pour le moment, Bond 26 est annoncé pour 2025, mais le développement pourrait prendre plus de temps que prévu après les pauses imposées par les grèves des scénaristes et acteurs.

L’article continue après la publicité