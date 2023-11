Invincible : quand sort l’épisode 3 de la saison 2 ?

L’épisode 3 de la saison 2 d’Invincible est sur le point d’être diffusé : où, quand, et à quelle heure pourrons-nous retrouver les lycéens super-héroïques ?

L’épisode 2 de la saison 2 d’Invincible était rempli d’action, de monstres et de méchants : Mark a eu sa revanche explosive contre Doc Seismic à Washington, s’est confronté à Darkwing II à Midnight City, a emmené Amber à la Tour Eiffel (celle de Vegas), et a subi la justice d’Atlantis en expiant le meurtre d’Aquarus par Omni-Man. Et on ne parle même pas de la Ligue des Lézards.

Toute cette action super-héroïque a cependant un prix : dans l’un des moments les plus tristes de l’épisode précédent (et de toute la série), la mère de Mark était à bout, pleurant après l’abandon de Nolan et sanglotant encore plus fort à la vue de son fils cherchant à la réconforter en tenue de super-héros.

L’épisode 3 de la saison 2 d’Invincible sera disponible le vendredi 17 novembre 2023. C’est sur Prime Video, la plateforme de streaming d’Amazon que ça se passe : l’avant-dernier épisode de la première partie de la saison 2 sera diffusé à 2h du matin.

À quoi faut-il s’attendre dans l’épisode 3 de la saison 2 d’Invincible ?

À la fin de l’épisode de la semaine dernière, une scène post-générique a montré le retour d’Angstrom Levy, tourmentant et interrogeant une variante de Mark Grayson au Pentagone, dans un autre univers.

S’exprimant auprès de The Beat, le producteur exécutif Simon Racioppa a déclaré : “L’idée est qu’il a vu Mark dans d’innombrables autres dimensions devenir terrible et maléfique. (…) Une page de bande dessinée, vous pouvez choisir à quelle vitesse vous la lisez. À l’écran, l’image vous vient simplement. Nous voulions nous assurer de toucher tous les aspects émotionnels possibles avec Angstrom. Et puis, beaucoup de notre public n’a peut-être pas lu les comics.“

Robert Kirkman a ajouté : “Nous faisons d’Angstrom Levy le méchant d’Invincible à un moment où il s’inquiète de ce qu’il pourrait être au fond de lui. Angstrom Levy est capable de lui montrer des aperçus d’autres versions de lui-même qui peuvent refléter les horreurs qu’il croit avoir en lui. C’est une manière plus axée sur le personnage et plus dramatique d’explorer le multivers.“

Rendez-vous donc le 17 novembre pour découvrir la suite des aventures d’Invincible face à Angstrom Levy.