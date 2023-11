Invincible saison 2 : Explication de la scène post-générique de l’épisode 2

La scène post-générique de l’épisode 2 de la saison 2 d’Invincible est intense et à ne surtout pas manquer. On vous explique ce qui se passe.

L’épisode 2 est riche en événements sur 45 minutes : Mark prend sa revanche contre Doc Seismic, obtient son diplôme, combat Darkwing II dans une ville maudite, emmène Amber à Las Vegas, se rend à Atlantis où il survit de justesse à un combat à mort contre une grosse bestiole des profondeurs avant de sauver la reine… Puis il rentre chez lui pour trouver sa mère effondrée et en larmes sur le sol de la cuisine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui a dit que la vie de super-héros était idéale ? Certainement pas le lycéen. Surtout qu’après toutes ces épreuves, on le retrouve dans une scène post-générique, en présence du nouveau grand vilain de la série : Angstrom Levy. Mais qu’est-ce qu’il se passe dans cette séquence bonus ?

Angstrom Levy fait son retour après le générique de l’épisode 2 de la saison 2 d’Invincible

amazon premiere video

La scène post-générique s’ouvre au Pentagone, où des troupes tentent de pénétrer dans une pièce où Mark a été immobilisé, ses bras, jambes et bas du corps retenus dans d’énormes liens métalliques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors que le jeune homme s’interroge sur l’identité de Levy, ce dernier se présente comme une aide potentielle à sa situation. C’est là que le super-héros lâche l’info : son père a été vaincu, tandis que le fiston a fini par s’épuiser devant les forces unies de la Terre. Le doute n’est plus permis : on se trouve dans un de ces univers parallèles dont parlait Levy dans le premier épisode, et dans lequel Mark s’est rangé aux côtés de son père.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Mais que cherche Angstrom Levy en discutant avec Invincible ? La réponse est simple : il veut des informations pour préparer son affrontement avec Mark, qu’il considère désormais comme son pire ennemi. Et quand les versions alternatives de Cecil et Donald apparaissent, le vilain en quête de vengeance ne compte pas aider celui qui a détruit cette Terre. Plutôt que le sauver comme promis, il emprunte un portail et disparaît, non pas sans emporter les renseignements qu’il cherchait.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Une suite meurtrière pour la saison 2 d’Invincible ?

Que se passera-t-il s’il trouve notre Mark ? Angstrom Levy va-t-il le tuer, l’exploiter pour éradiquer des versions illimitées de lui-même à travers le multivers, ou encore chercher à le recruter comme allié ? Cette dernière option semble peu probable, étant donné qu’il a juré de se venger et de le faire payer.

Il faut aussi retenir une chose : Omni-Man a bien un point faible, lui aussi. Car s’il a été tué par une technologie fabriquée par des terriens, rien n’empêche alors les nouveaux Gardiens du Globe de préparer le retour du père de Mark.

L’article continue après la publicité