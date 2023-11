Invincible est-il méchant ? Le début de la saison 2 expliqué

Le premier épisode de la saison 2 d’Invincible commence par une séquence d’ouverture choquante, dans laquelle Mark et Omni-Man semblent travailler de concert : le jeune héros a-t-il mal tourné ?

Invincible est enfin de retour après deux longues années d’attente. Et les premières images avaient de quoi surprendre les spectateurs : on y voyait Mark Grayson, le (super)héros de la série, s’en prendre à des civils et les opprimer. L’histoire reprend juste après sa bagarre contre Omni-Man, qui a failli le tuer en lui assénant une sacrée raclée à travers le globe avant de prendre la fuite et abandonner la planète pour ne pas avoir à tuer son fils.

Alors pourquoi un tel revirement ? Invincible a-t-il fini par céder aux demandes de son père de l’aider à conquérir la Terre ? Est-il vraiment devenu un vilain ? La réponse est plus compliquée que prévu.

Explication de l’ouverture de la saison 2 d’Invincible

L’épisode 1 commence sur Invincible et Immortel s’affrontant dans le ciel nocturne. Omni-Man finit par apparaître à son tour, aidant son fils pour se débarrasser rapidement de son ancien coéquipier, lui arrachant au passage bras et tête. Et le laïus du papa a su prendre les spectateurs au dépourvu : “Immortel a vécu des millénaires, il rendait cette planète meilleure pour ses habitants. Il n’a pas su contempler la vérité. Contrairement à toi.“

En arrière-plan, une ville carbonisée, comme un rappel au désert du monde réel dans le film The Matrix.

Cela ressemble à un horrible cauchemar, en particulier pour les résidents de la ville forcés d’écouter en boucle un enregistrement effrayant de Mark. “Vous allez rejoindre l’empire Viltrum,” dit-il, promettant également l’éradication du cancer, la fin de la faim dans le monde, et la garantie d’une paix absolue à la fin. “Plus vous résistez, plus vous le regretterez.”

Il devient rapidement évident que ce n’est pas un cauchemar : cela se produit réellement, bien qu’il s’agisse d’un univers parallèle. Nous voyons ensuite le duo s’écraser dans le bunker de la résistance. Là, Mark paralyse Eve et Omni-Man tue tous les autres héros. Angstrom Levy s’échappe via un de ses portails, mais tous les autres sont assassinés.

Alors… Invincible est-il maléfique ?

Notre Invincible n’est pas maléfique, mais selon Angstrom Levy, Mark et Omni-Man se sont associés pour conquérir la Terre dans la majorité des autres chronologies.

Souvenez-vous, Omni-Man avait menti à Mark à propos de ses origines. Oui, il vient de Viltrum, mais il n’appartient pas à une race philanthropique qui protège les mondes et accélère leur développement. Au contraire, leur raison d’être est de conquérir des planètes à travers les univers.

Lorsque Mark a développé des super-pouvoirs, Omni-Man pensait avoir trouvé un allié pour prendre le contrôle de la Terre. Il a donc éliminé ses principales menaces : les Gardiens du Globe. Cependant, notre Mark ne pouvait pas supporter la brutalité et le génocide de masse que la conquête de son père causerait, il a donc refusé de l’aider.

Il est également possible que Nolan n’ait pas tout dit à Mark dans l’univers qui sert d’ouverture à la saison 2 : car le lycéen semble persuadé d’agir pour le bien commun, de “sauver des vies“. Peut-être qu’Omni-Man s’est contenté de lui offrir le discours sur la générosité des Viltrumites, sans préciser que ces derniers se fichaient du bien-être des civilisations conquises.

L’introduction au multivers dans la saison 2 d’Invincible

Néanmoins, il convient de garder à l’esprit qu’il existe plusieurs, sinon d’innombrables versions maléfiques de Mark dans le multivers d’Invincible. Et le principal méchant de la deuxième saison est capable de voyager entre toutes les dimensions existantes.

Lors d’une interview avec The Cosmic Circus, le créateur des comics et de la série d’animation a expliqué : “Nous avons Angstrom Levy, le méchant d’Invincible qui est là dans un moment où le héros est inquiet de qui il pourrait être au fond de lui. Angstrom Levy est capable de lui montrer des visions d’autres versions de lui-même qui pourraient refléter les horreurs qu’il craint avoir en lui. On a là une manière plus dramatique d’aborder le multivers, davantage centrée sur le développement des personnages.“

La saison 2 d’Invincible est disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

