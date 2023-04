Un homme a poignardé un enfant de 11 ans dans un magasin après avoir été traité de PNJ. La famille de l’enfant a depuis lancé une cagnotte GoFundMe pour aider à couvrir les frais médicaux de la victime.

Le mercredi 12 avril, les agents du comté de Snohomish ont répondu à un appel dans un magasin Dollar Tree à Everett, Washington. Vers 17 heures, les autorités ont été informées qu’un homme de 29 ans avait poignardé un enfant de 11 ans. Des témoins ont déclaré que l’homme avait également tenté de poignarder un jeune de 13 ans.

L’homme est passé devant le tribunal jeudi, où les procureurs ont affirmé que l’enfant avait traité l’agresseur de “PNJ”. Il s’agit d’un terme utilisé dans les jeux vidéo qui signifie “personnage non-joueur” et fait référence aux personnages préprogrammés qui ne contrôlent pas leurs propres actions.

Ce terme est dernièrement été utilisé en ligne par des personnalités controversées telles qu’Andrew Tate et Sneako pour désigner des individus qu’ils prétendent ne pas avoir “échappé à la matrice” et subir leur vie plutôt que de la contrôler.

Après avoir été traité de PNJ, l’homme aurait poursuivi les enfants dans le Dollar Tree avant de poignarder le jeune de 11 ans avec un couteau de cuisine.

La famille de la victime lance une cagnotte

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé l’enfant blessé à l’arrière du magasin. Il a été transporté au Providence Regional Medical Center Everett avant d’être transféré à l’unité de traumatologie du Harborview Medical Center.

Plus tard, la mère de l’enfant a lancé une cagnotte GoFundMe intitulée “A Families Time In Need”. Elle a écrit : “Je m’appelle Shanai et, en tant que maman célibataire de trois enfants, je ravale ma fierté et écris ceci pour demander l’aide de ma communauté pendant cette période difficile pour ma famille.”

Elle a poursuivi en détaillant comment l’attaque avait laissé son fils à l’unité de soins intensifs avec un poumon et le foie perforés. La collecte de fonds a dépassé son objectif initial de 5 000 $ et se situe actuellement à plus de 8 000 $.

“Si vous pouvez faire un don ou partager, cela nous aidera dans le processus de transformation de cette tragédie en une histoire de triomphe pour notre famille.”