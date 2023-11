Gen V : un super-héros iconique de The Boys repéré sur le tournage du final

Alors que Marie et ses camarades de classe s’apprêtent à vivre une révolution étudiante, des photos du tournage de Gen V dévoilent la présence d’un super-héros emblématique de The Boys sur le tournage de l’épisode 8.

On est prévenu : il faudra s’attendre à un final sanglant pour les nouveaux héros qu’on nous a présentés dans ce spin-off de la célèbre série The Boys sur Amazon. Car les étudiants de l’université Godolkin dans Gen V sont déjà passés par monts et par vaux pour découvrir les complots qui se jouent dans les sous-sols de la fac, et ils ne comptent plus se laisser faire.

Un hôpital servant à étudier les étudiants, un Virus capable d’éradiquer tous les Supes de la planète, une directrice machiavélique, des jeunes ne contrôlant pas encore leurs pouvoirs ou au contraire qui les maîtrisent un peu trop bien : tous les événements des derniers épisodes ont mené jusqu’à un point de non retour, un incident majeur de l’épisode 7. Cate, lassée de se faire manipuler et prenant conscience de sa force, se débarrasse violemment d’Indira Shetty. Et le teaser de l’épisode 8 nous a fait comprendre qu’elle ne comptait pas en rester là. Pourtant, la plus grande menace du final pourrait bien être toute autre qu’une petite révolte étudiante.

Le plus gros caméo de The Boys dans l’épisode final de Gen V ?

“Antony Starr dans Gen V (en coulisses)“

Alors que les spectateurs s’impatientent à l’idée de pouvoir assister au final de Gen V, c’est en effet un caméo particulièrement important qui semble avoir fuité sur les réseaux sociaux. Après A-Train et The Deep, ou encore Soldier Boy (ou Petit Soldat en français), c’est un autre super-héros qui devrait apparaître dans Gen V. Et pas n’importe lequel ! Il est le symbole de Vought, il fait trembler Hughie et bouillir Butcher, vous l’avez compris, on parle d’Homelander.

L’acteur Antony Starr a en effet été pris en photo lors du tournage de Gen V, près de la statue à l’effigie du Protecteur, et en tenue s’il vous plaît ! On sait maintenant que les showrunners ont l’intention de resserrer les liens entre les deux séries, créant un univers étendu dans lequel la fin de Gen V est censée introduire le début de la tant attendue saison 4 de The Boys. On peut dès lors tout à fait supposer qu’Homelander fera partie de ces scènes de transition auxquelles on doit s’attendre.

Pour autant, il ne sert à rien de faire des plans sur la comète. La série spin-off s’est amusée à faire apparaître et intervenir de nombreuses stars de The Boys, sans pour autant que ces passages soient forcément très importants dans l’intrigue. De là à savoir si ce caméo sera long et crucial comme celui de Victoria Neuman ou plus superficiel (mais très drôle) comme celui de Soldier Boy, il ne reste qu’une solution pour les fans qui veulent le découvrir : aller regarder l’épisode 8 de Gen V.