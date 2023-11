Gen V : Pourquoi n’y a-t-il pas d’épisode 9 ?

L’épisode 8 de Gen V s’est terminé sur un cliffhanger stupéfiant après une bonne grosse bagarre entre les étudiants de Godolkin. Mais où est l’épisode 9 ?

Après avoir forcé la doyenne de la fac Indira Shetty à se suicider, Cate devient une sorte de Magnéto et décide de punir l’humanité, libérant les étudiants de la Forêt et formant une armée pour tuer toutes les personnes dénuées de pouvoirs à l’université. Elle obtient même le soutien de Sam, malgré les supplications d’Emma.

L’épisode s’est terminé de manière choquante et sanglante, laissant les spectateurs en haleine en attendant de découvrir la suite des événements. Y aura-t-il un épisode 9 de Gen V sur Amazon ?

Où regarder l’épisode 9 de Gen V ?

sony/amazon prime video

L’épisode 9 de Gen V n’existera pas. Malheureusement, le spin-off de The Boys s’est conclu avec l’épisode 8, préparant ainsi la prochaine saison de la série principale avec l’apparition de Homelander durant le climax, et celle de Butcher dans la scène post-générique.

Mais d’autres nouvelles réconforteront les spectateurs en manque d’hémoglobines : la saison 4 de The Boys sera diffusée sur Amazon Prime Video en 2024 (beaucoup pensent à une sortie au printemps, en accord avec l’arrivée de Homelander dans le jeu vidéo Mortal Kombat 1), et Gen V a déjà été renouvelée pour une saison 2. Avec la fin de la grève des acteurs, on peut espérer que davantage d’informations tomberont bientôt.

Que se passera-t-il dans la suite de Gen V et The Boys ?

sony/amazon

Concernant la suite dans la prochaine saison de The Boys, le créateur Eric Kripke a expliqué à Deadline : “Je dirais aussi, qu’en termes de chronologie, on passe de la saison 3 de The Boys à la saison 1 de Gen V – peut-être un peu de temps entre les deux, mais c’est essentiellement une chronologie continue. La saison 1 de Gen V conduit à la saison 4 de The Boys.“

“Ensuite, la saison 4 de The Boys se terminera dans la chronologie de la saison 2 de Gen V. Donc, nous n’en sommes pas encore à ce stade de type Marvel où nous devons revenir sur nos pas pour doubler voire tripler notre chronologie.“

Quant aux idées pour la saison 2, la showrunner Michele Fazekas a taquiné les fans : “Comme le dit Eric, tout vient de l’histoire et des personnages. Nous ne commençons jamais par la question de savoir à quel point nous pouvons être scandaleux, nous nous fondons sur ce que les personnages veulent faire, ce qu’ils veulent ressentir. Que cherchent-ils ? Pour la saison 2, j’ai une idée, mais c’est plus une scène qu’une fantaisie.”

Il faudra donc prendre son mal en patience avant de revoir les étudiants de Godolkin sur la plateforme de streaming d’Amazon.

