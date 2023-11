Gen V épisode 8 : où et quand regarder le grand final ?

Les étudiants de l’université Godolkin s’apprêtent à tirer leur révérence pour la première saison de Gen V, et le final s’annonce terrible. Où et quand regarder l’épisode 8 ?

Dès ses débuts, la série spin-off de The Boys a prouvé qu’elle avait tout ce qu’il fallait pour mériter l’intérêt des fans : des personnages aussi attachants que borderline, des superpouvoirs incroyables et pas toujours très pratiques, une intrigue mêlée aux magouilles de la sinistre société super-héroïque Vought, et des tripes, dans tous les sens du terme.

Après sept épisodes faisant monter la sauce autour de nos nouveaux héros et étudiants de la fac, les spectateurs sont sur le point de découvrir le grand final de la série. L’impatience est à son comble, on nous a dit beaucoup de bien sur cet ultime chapitre de la série, et il a tout intérêt à se montrer digne des précédents… Alors où et quand regarder l’épisode 8 de Gen V ?

Gen V sortira le 3 novembre sur la plateforme de streaming d’Amazon. Et pour les plus impatients à l’idée de savoir comment vont s’en sortie Marie, Jordan, Cate et les autres, il faudra se lever tôt : l’épisode 8 sera diffusé sur Prime Video à 2h du matin. Gare aux spoils, d’autant plus que ce final promet de nombreux retournements de situation, du sang, et des larmes.

Que s’est-il passé précédemment dans Gen V ?

sony/amazon

Marie est arrivée à l’université Godolkin et a rapidement noué de solides liens avec sa colocataire Emma, et les autres membres de la filière super-héroïque : Jordan, Andre et Cate. Après la mort brutale de Luke, aka Golden Boy, qui l’a catapultée dans le top 10 du campus, elle a enfin commencé à découvrir la pourriture sous le vernis à paillettes de la fac réservée aux Supes.

On sait désormais que l’université a été créée par un chercheur souhaitant étudier les porteurs du gêne V. Ainsi, selon les mots de la doyenne Indira Shetty, Godolkin sert à “étudier les étudiants“. Et la directrice ne s’est pas contentée de reprendre le flambeau en observant les super-pouvoirs : son truc à elle, c’est plutôt les génocides. Parvenant à convaincre (par la menace) le docteur Cardosa, elle finit par obtenir un Virus ne s’attaquant qu’aux Supes.

L’épisode 7 a été le théâtre de nombreux événements qui préparent au final et à la suite de l’univers en général de The Boys. Le passage de Victoria Neuman, qui repart en possession du Virus, indique que le danger d’une maladie n’est pas écarté pour le futur des deux séries. On a également assisté à l’éveil politique un peu dangereux de Sam, longtemps enfermé dans l’hôpital de Godolkin : forcément, quand on lui propose de lutter pour ses droits, le jeune homme ne va pas refuser.

Sans compter que Cate se rebelle : après avoir assassiné Indira Shetty, il faut s’attendre à d’autres coups d’éclat de sa part. Et enfin, les spectateurs vont devoir s’attendre à l’apparition d’un super-héros emblématique de The Boys, dans un caméo clinquant.

Rendez-vous donc ce vendredi 3 novembre sur Amazon pour assister à ce final de Gen V qui s’annonce terrible – et digne de The Boys ?