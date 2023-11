Gen V Épisode 8 : Explication du grand final

L’épisode 8 de Gen V a offert une conclusion explosive pour la série dérivée de The Boys sur Amazon. Et pour ceux qui auraient du mal à suivre, voici un résumé de ce qui se passe dans le final.

Quand Gen V est sorti, on pouvait s’attendre à un simple produit dérivé tournant autour d’intrigues style teenmovie, ou d’une compétition farouche entre les étudiants de l’université Godolkin pour figurer dans le top 10. S’il y a de ça dans les huit épisodes de cette première saison, il faut tout de même rajouter une bonne dose d’hémoglobines et de détails osés.

Tout a commencé avec le suicide de Golden Boy, alias Luke Riordan, sous les yeux d’une Marie Moreau qui perdait alors sa naïveté. On a ensuite découvert la Forêt et son terrible hôpital souterrain, dans lequel la doyenne et un chercheur font mijoter un Virus mortel uniquement pour les Supers. Bonne ambiance.

Gen V a suivi un parcours presque chaotique, en tout cas imprévisible, et son récit a culminé dans un final explosif et violent. La saison 2 étant officiellement annoncée par Amazon, on se doute que les événements de ce huitième épisode servent essentiellement à laisser des pistes pour les spectateurs. Mais pas que, puisqu’on sait aussi que ce dernier épisode sert d’introduction à la suite de The Boys, pour sa prochaine saison 4.

Fin de l’épisode 8 de Gen V : Que se passe-t-il ?

sony/amazon

L’épisode 8 de Gen V se termine par un massacre en bonne et due forme dans le campus de l’université Godolkin. Mais alors que Marie, Jordan, André et Emma se sont battus pour protéger les humains, y compris le conseil entier de Vought, ils se retrouvent enfermés dans une cellule et accusés des meurtres qu’ils ont tenté d’empêcher. De l’autre côté, ce sont Sam et Cate que l’on présente comme les nouveaux Gardiens de Godolkin, sous l’œil protecteur d’Homelander.

Pourtant, la décision de libérer les Supers un peu tarés (et à raison) de la Forêt pour les lâcher sur des innocents du campus, revient à Cate. L’empathique, aidée de Sam, n’a pas hésité à manipuler mentalement ceux qui se trouvaient sur son passage, tuant et mutilant, encourageant les meurtres des personnes dénuées de pouvoirs de la fac. Les deux jeunes gens ont dû s’opposer à leurs amis pour parvenir à leurs fins destructrices, quitte à abandonner tout sentiment : c’est ce que Cate offre à Sam en utilisant son pouvoir et en lui ordonnant de ne plus rien sentir.

Débarrassé de sa culpabilité qui prenait l’apparence de son frère Luke, Sam peut fracasser des crânes sans remords. Seul son affrontement contre Andre le mettra KO, le fils de Polarité profitant d’une arme électrique pour l’assommer. Malheureusement pour l’étudiant, l’utilisation de ses pouvoirs l’affaiblit grandement, et l’effort couplé à celui déployé en sauvant l’hélicoptère aura raison de lui, le faisant tomber inconscient.

Au milieu de toute cette violence, c’est Ashley qui appelle Homelander à la rescousse. Elle profite ensuite de la crédulité des étudiants sur le campus pour leur promettre une place auprès des Sept s’ils tuent des “zombies”, soit les cobayes rebelles échappés de la Forêt. Inquiète pour son amie, Marie tentera de raisonner Cate plutôt que lui faire du mal, mais n’y parviendra pas. Après un duel face à Maverick, Marie parviendra à mieux maîtriser son pouvoir, mais ce ne sera pas suffisant pour affronter le dernier challenger sur le champ de bataille : Homelander fait en effet son apparition, et il n’est pas de bonne humeur.

L’arrivée d’un super-héros iconique de The Boys dans le final de Gen V

sony/amazon

La musique héroïque qui accompagne son arrivée sonne terriblement faux, et il s’en prend aux mauvaises personnes. Car dans l’esprit tordu du Protecteur, s’attaquer à ceux de son espèce est bien pire que tuer des humains sans pouvoirs ou innocents. Le super-héros voit les dégâts faits par Marie, y compris le bras explosé de Cate, et la confronte verbalement avant de lui tirer un rayon laser dans la poitrine.

Vought, sous la direction de Homelander, présente la tuerie d’une manière particulièrement insidieuse : Jordan, Andre, Emma et Jordan sont montrés comme des meurtriers, tandis que Cate et Emma deviennent les nouveaux Gardiens de Godolkin. Finies les diversités, bienvenue aux cheveux blonds et aux yeux bleus : Homelander sourit devant son écran de télévision, visiblement satisfait. Mais est-ce vraiment surprenant dans l’univers de The Boys ?

De son côté, Marie se réveille dans une chambre d’hôpital aseptisée semblable à une cellule, dépourvue de la moindre porte. Elle est avec Jordan, Andre et Emma, et aucun d’eux n’a la moindre idée de l’endroit où ils se trouvent. Gen V ne nous laissera pas le temps de nous interroger davantage, car l’épisode se termine là-dessus. Quant à la scène post-générique qui suivra, vous pouvez en lire plus à ce sujet ici.