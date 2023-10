Un protagoniste de Gen V devient la risée des fans après l’épisode 7

La série spin-off de The Boys approche de son grand final et continue de nous en mettre plein les mirettes. Mais un des personnages principaux n’a pas été à la hauteur dans l’épisode 7, et les fans se moquent allègrement de lui.

Sortie le 29 septembre sur la plateforme Prime Video d’Amazon, Gen V a très vite fait parler d’elle. Ce spin-off en huit épisodes de la célèbre et sanglante série The Boys, elle-même adaptée de comics, avait pour ambition de présenter un tout nouveau casting et une toute nouvelle intrigue. On agrandissait ainsi la famille des Supes dangereusement humains en apportant les décors de l’université Godolkin, fer de lance dans l’éducation de la société Vought : un joli campus réservé aux futurs super-héros, et caché sous tout ce vernis, un hôpital chargé d'”étudier les étudiants“ (selon les mots de la directrice Indira Shetty).

Marie, Jordan, Cate, Sam, Emma… voilà des noms qui resteront gravés dans la mémoire des spectateurs après la fin de Gen V. Ces élèves de GodU sont tous des Supes, et font partie des meilleures recrues du campus. Pourtant, il en est un qui risque bien de dégringoler dans le classement de la fac, surtout après l’épisode 7 : il s’agit d’Andre Anderson, fils du super-héros Polarité et ayant hérité de sa capacité à maîtriser le métal (à la manière de Magnéto des X-Men). Mais pourquoi Andre est-il devenu la risée des réseaux sociaux après l’épisode 7 de Gen V ?

Les fans de Gen V se moquent d’Andre, un des personnages principaux

sony/amazon

L’étudiant est présenté comme très puissant, presque autant que Luke, aka Golden Boy, son ami décédé dans le premier épisode et qui avait longtemps gardé la tête du classement des meilleurs Supes de Godolkin. Pourtant, s’il a bien pu montrer quelques facettes de son pouvoir, il n’avait encore jamais montré son plein potentiel, laissant aux spectateurs le champ libre pour leur imagination.

Fils d’un super-héros professionnel de chez Vought, plein d’espoir pour intégrer les élitistes Sept de Vought, toujours présent dans le top 10 du campus (et même arrivé premier), Andre a tout d’un grand malgré son manque d’expérience. Alors, quand dans l’épisode 7 il fait preuve d’une grande inutilité tout en se montrant cassant envers Cate, chouchou des fans de Gen V, c’est un véritable raz-de-marée de moqueries que le personnage se prend dans le coin de la figure. Le problème ? Quand son père fait une crise de convulsions et qu’il l’accompagne dans l’ambulance, il se retrouve incapable de surmonter son géniteur pourtant inconscient alors qu’il active ses pouvoirs.

“André était dans la même ambulance que son père en pleine crise, tous deux dotés des mêmes pouvoirs, et il n’a rien pu faire. Il est vraiment le plus faible des abrutis.“

“Entre les pouvoirs d’André qui sont loin d’égaler ceux d’un homme inconscient, et Sam qui est franchement débile, ouah, aucun d’eux ne tiendra jusqu’au final de la saison 2.“

“Même l’ambulancière en voulait à Andre d’être aussi nul et inutile.” / “Classé premier et pas fichu d’utiliser son pouvoir comme il faut.“

“Moi qui like toute la haine autour d’Andre“

Il ne reste plus qu’un épisode avant la fin de la première saison de Gen V. Le huitième épisode promet un final grandiose, en plus d’annoncer, d’après les showrunners, la saison 4 de The Boys (qui pourrait bien avoir un lien avec le Virus et Victoria Neuman). Andre n’aura donc pas droit à l’erreur : s’il veut faire ses preuves, il devra le faire vite et bien.

